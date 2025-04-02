У Трампа еще до победы на выборах говорили о возможности третьего срока - WSJ

Как отмечает издание, в октябре 2023 года в центре Вашингтона Борис Эпштейн, который координировал юридическую защиту по уголовным делам Трампа, а сейчас является его советником, заявил, что изучил закон, и считает, что Трамп сможет снова баллотироваться в президенты в 2028 году.

Тогда его комментарии восприняли забавными и шутили, Эпштейн уже начал планировать третий срок еще до того, как Трамп выиграл праймериз Республиканской партии в 2024 году.

"Но спустя 18 месяцев этот человек (собеседник WSJ, - ред.) вспоминает разговор с тревогой, поскольку Трамп открыто играет с тем, чтобы остаться на посту после окончания срока его полномочий", - говорится в материале.

Директор по коммуникациям Белого дома Стивен Ченг заявил, что "слишком рано" думать о третьем сроке.

Трамп с момента первой победы на президентских выборах в 2016 году в шутку говорил о том, что остаться на третий президентский срок. В эти выходные он заверил, что "не шутит" насчет того, чтобы остаться на посту после завершения его нынешнего срока в январе 2029 года. Это дало толчок долговременным дебатам в Вашингтоне о том, насколько серьезно Дональд Трамп настроен баллотироваться на третий срок.

Некоторые из советников Трампа отвергают беспокойство и утверждают, что президент США троллит СМИ и либералов. Другие близкие к президенту лица говорят, что таким образом Трамп отвлекает внимание от скандала с чатом в Signal.

По словам источников WSJ, Трамп недавно сказал своему другу, что он сделал такие комментарии, чтобы "свести СМИ с ума". Но некоторые высокопоставленные республиканцы анонимно сказали, что верят Трампу на слово и считают, что он может попытаться остаться в должности.

"Тот факт, что Эпштейн обсуждал этот вопрос с другими, свидетельствует о том, что некоторые из ближайших советников Трампа также исследовали эту идею", - указывает WSJ.