Прихильники Трампа хочуть змінити конституцію США для його третього терміну

Прихильники президента США Дональда Трампа ініціюють зміну конституції, щоб дозволити йому балотуватися у 2028 році. Його союзники вже запропонували відповідну поправку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC.

Група прихильників президента США Дональда Трампа ініціюють зміни конституції США, щоб дозволити йому залишатися на посаді президента ще один термін.

Сам Трамп не висловився проти цієї ініціативи, а його соратники активно просувають цю ідею серед консервативних виборців.

Згідно з 22-ю поправкою до конституції, одну особу не можна обирати президентом більше ніж двічі. Однак конгресмен-республіканець від штату Теннессі Енді Оглз уже подав резолюцію про внесення змін до конституції, що дасть змогу розширити термін президентських повноважень до 12 років.

На нещодавній конференції консервативних політичних дій (CPAC) біля Вашингтона активісти презентували проєкт "Третій термін", який закликає підтримати зміни до конституції.

Один з організаторів ініціативи, Шейн Трехо, заявив, що мета кампанії - переконати консервативних республіканців підтримати запропоновану поправку.

Колишній головний стратег Білого дому Стів Беннон також підтримав цю ініціативу, заявивши: "Ми хочемо Трампа у 28-му. Ось чого вони не можуть винести. Така людина, як Трамп, з'являється тільки раз або два в історії країни".

Незважаючи на ентузіазм прихильників, юридичні експерти зазначають, що ухвалення такої поправки буде надзвичайно складним завданням, оскільки вона потребуватиме схвалення двох третин Конгресу і ратифікації трьома чвертями штатів.