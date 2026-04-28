У Трампа розповіли, як пройде другий день візиту короля Чарльза III до США

"Спираючись на традицію, що почалась з 18 століття, президент і перша леді з гордістю відзначать офіційне прибуття Їхніх Величностей традиційною військовою церемонією прибуття з військовими почестями, які виконують труби Герольдів армії США", - йдеться у повідомлені.

Потім національні гімни обох країн виконає оркестр морської піхоти США The President's Own, а батарея президентського салюту виконає його з 21 гармати.

Як повідомили в Білому домі, після інспекції військ та огляду військ, що проводяться за участю Файфського та Драмського корпусів армії США, президент виступить з промовою на Південній галявині.

Після цього він та перша леді з монархами пройдуть до балкону Блакитної кімнати, де візьмуть участь в церемонії огляду 300 військовослужбовців Сполучених Штатів, на якій будуть присутні майже 500 військовослужбовців Збройних сил США з усіх шести видів військ, що стане першим історичним візитом для державних візитів.

"Окрім тисяч гостей на Південній галявині, серед відомих гостей, запрошених на церемонію, є члени Кабінету президента, члени Конгресу, офіційна делегація США, офіційна делегація Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, родини американських військових та студенти Британської міжнародної школи Вашингтона", - додали в анонсі на сайті Білого дому.

Ще відомо, що після завершення церемонії прибуття британський короля та королеви вони розпишуться в книзі гостей Білого дому та візьмуть участь в офіційному обміні подарунками з Трампом та Меланією в Блакитній кімнаті.

У Хрестовому залі Державного поверху пари потім пройдуть зустріч з делегаціями обох країн.

"Після цих зустрічей пари пройдуть до Овального кабінету, де президент та його величність візьмуть участь у двосторонній зустрічі. Перша леді та її величність матимуть окремий графік", - йдеться в пресслужбі.

Далі перша леді США та королева Камілла приєднаються до американських студентів на міжкультурному освітньому заході в тенісному павільйоні Білого дому.

У рамках ініціативи пані Трамп "Разом сприяємо майбутньому", невелика група, до якої входять кілька чемпіонів штатів із президентського конкурсу штучного інтелекту, використовуватиме гарнітури віртуальної реальності, щоб дізнатися про Сполучене Королівство.

Учасники також використовуватимуть окуляри зі штучним інтелектом, щоб дізнатися про американську історію та особливі стосунки, оцінюючи артефакти з колекції Білого дому та Національного управління архівів та документації.

У вівторок ввечері Трамп та Меланія привітають їхні величності після їхнього прибуття до Південного портика Білого дому на державну вечерю у Східній кімнаті.

Офіс Першої леді поділиться додатковою інформацією про державну вечерю перед заходом. У четвер вранці, 30 квітня, подружжя Трампів привітає монархів на Південному портику Білого дому та попрощаються в Дипломатичній приймальній кімнаті.