У Трампа різко відповіли на ідею Путіна про перемир'я 9 травня: "Це абсурд"

Пропозиція російського диктатора Володимира Путіна про перемир'я з Україною на 9 травня абсурдна. Припиняти вогонь необхідно як мінімум на 30 днів.
Як передає РБК-Україна, про це в ефірі Fox News заявив спецпосланець президента США в Україні Кіт Келлог.
Він нагадав, що США запропонували Україні 22 конкретних кроки для завершення війни між двома країнами, до яких "дійшли після відвертих, прямолінійних і складних переговорів" з українською стороною.
За словами Келлога, Україні сподобалися не всі ідеї, але "нікому не подобається фінальна версія угоди і так зазвичай буває в переговорах".
"А ідея триденного перемир'я - абсурдна. Президент (Дональд Трамп - ред.) хоче постійне всеосяжне припинення вогню - на суходолі, у повітрі, на морі, включно з інфраструктурою - щонайменше на 30 днів, із можливістю продовження", - наголосив спецпосланець.
Він нагадав, що Україна вже погодилася на таку пропозицію, і тепер черга за російським диктатором Володимиром Путіним.
Нагадаємо, вчора, 28 квітня, російський диктатор Володимир Путін оголосив, що його війська припинять вогонь з 8 по 10 травня. Це вже друга така пропозиція диктатора про перемир'я. Перша була під час Великодня.
Президент України Володимир Зеленський відповів, що не бачить сенсу чекати до 8 травня, тільки щоб забезпечити тишу для Росії на параді до "Дня перемоги" 9 травня.
Він також наголосив, що вогонь має бути припинено не на кілька днів, а щонайменше на 30, відповідно до пропозиції США.
При цьому Москва продовжує відкидати таку ініціативу про безумовне перемир'я з Україною. Міністр закордонних справ РФ нещодавно заявив, що його країна піде на такий крок тільки за двох умов.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.