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У Трампа резко ответили на идею Путина о перемирии 9 мая: "Это абсурд"

Фото: Кит Келлог, спецпосланник президента США в Украине (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Предложение российского диктатора Владимира Путина о перемирии с Украиной на 9 мая абсурдно. Прекращать огонь необходимо как минимум на 30 дней.

Как передает РБК-Украина, об этом в эфире Fox News заявил спецпосланник президента США в Украине Кит Келлог.

Он напомнил, что США предложили Украине 22 конкретных шага для завершения войны между двумя странами, к которым "пришли после откровенных, прямолинейных и сложных переговоров" с украинской стороной. 

По словам Келлога, Украине понравились не все идеи, но "никому не нравится финальная версия сделки и так обычно бывает в переговорах". 

"А идея трехдневного перемирия - абсурдна. Президент (Дональд Трамп - ред.) хочет постоянное всеобъемлющее прекращение огня - на суше, в воздухе, на море, включая инфраструктуру - как минимум на 30 дней, с возможностью продления", - подчеркнул спецпосланник. 

Он напомнил, что Украина уже согласилась на такое предложение, и теперь очередь за российским диктатором Владимиром Путиным. 

Предложение Путина

Напомним, вчера, 28 апреля, российский диктатор Владимир Путин объявил, что его войска прекратят огонь с 8 по 10 мая. Это уже второе такое предложение диктатора о перемирии. Первое было во время Пасхи.

Президент Украины Владимир Зеленский ответил, что не видит смысла ждать до 8 мая, только чтобы обеспечить тишину для России на параде ко "Дню победы" 9 мая.

Он также подчеркнул, что огонь должен быть прекращен не на несколько дней, а как минимум на 30, в соответствии с предложением США.

При этом Москва продолжает отвергать такую инициативу о безусловном перемирии с Украиной. Министр иностранных дел РФ недавно заявил, что его страна пойдет на такой шаг только при двух условиях.

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Соединенные Штаты АмерикиДональд ТрампКит КеллогМирные переговорыПеремирие России и УкраиныВойна в Украине