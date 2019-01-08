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У Трампа рассматривают три места для его встречи с Ким Чен Ыном, - CNN

Новости » Политика    08.01.2019 - 16:26
У Трампа рассматривают три места для его встречи с Ким Чен Ыном, - CNN
Фото: Дональд Трамп и Ким Чен Ын (facebook.com/WhiteHouse)

КНДР заявили, что хотели бы, чтобы саммит состоялся в Пхеньяне, но вряд ли США согласятся на это

Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын могут провести личную встречу в Бангкоке, Ханое и Гавайях. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на CNN со ссылкой на собственные источники.

В издании напомнили, что США до сих пор не приняли решение о месте локации. В КНДР заявили, что хотели бы, чтобы саммит состоялся в Пхеньяне, но вряд ли США согласятся на это.

CNN пишет, что некоторые эксперты обеспокоены тем, что организация саммита во вьетнамской столице Ханое станет ложным сигналом относительно политики США в отношении этой страны, поскольку предполагает сравнения Северной Кореи с Вьетнамом. Официальное место проведения встречи еще не сообщалось.

Отметим, что администрация Трампа начала поиски места для встречи президента США с Ким Чен Ыном. По данным CNN, еще в конце 2018 года администрация президента США направила представителей в несколько городов мира.

Напомним, ранее Сеул посоветовал США снять санкции с КНДР для денуклеаризации Корейского полуострова. В частности, как считает советник президента Южной Кореи по национальной безопасности, Пхеньян тоже нужно будет пойти на уступки.

 

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