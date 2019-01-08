У Трампа розглядають три місця для його зустрічі з Кім Чен Ином, - CNN

Фото: Дональд Трамп і Кім Чен Ин (facebook.com/WhiteHouse)

КНДР заявили, що хотіли б, аби саміт відбувся у Пхеньяні, але навряд чи США погодяться на це

Президент США Дональд Трамп і лідер КНДР Кім Чен Ин можуть провести особисту зустріч в Бангкоці, Ханої та Гаваях. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на CNN з посиланням на власні джерела.

У виданні нагадали, що США досі не прийняли рішення і список можливих локацій. У КНДР заявили, що хотіли б, аби саміт відбувся у Пхеньяні, але навряд чи США погодяться на це.

CNN пише, що деякі експерти занепокоєні тим, що організація саміту у в'єтнамській столиці Ханої стане хибним сигналом щодо політики США стосовно цієї країни, оскільки передбачає порівняння Північної Кореї з В'єтнамом. Про офіційне місце проведення зустрічі ще не повідомлялось.

Раніше повідомлялось, що адміністрація Трампа почала пошуки місця для зустрічі президента США з Кім Чен Ином. За даними CNN, ще в кінці 2018 року адміністрація президента США направила представників до кілької міст світу.

Відзначимо, напередодні Сеул порадив США зняти санкції з КНДР для денуклеаризації Корейського півострова. Зокрема, як вважає радник президента Південної Кореї з національної безпеки, Пхеньяну теж потрібно буде піти на поступки.