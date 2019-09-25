У Трампа пытались сорвать встречу с Зеленским

Представители администрации президента США Дональда Трампа пытались помешать ему встретиться с украинским президентом Владимиром Зеленским или позвонить ему. Об этом пишет The Guardian.

Отмечается что в администрации опасались, что Трамп использует такие возможности, как возможность заставить Зеленского получить информацию о Джо Байдене.

"Очень много людей пытались не допустить встречи, потому что она не была бы сфокусирована на отношениях Украина-США", - сказал один из бывших чиновников, выступая на условиях анонимности.

Однако чиновники Белого дома оспорили эти сообщения, заявив, что на заседаниях Совета национальной безопасности такие опасения не поднимались и что Трамп сосредоточился на том, чтобы убедить Украину искоренить коррупцию.

На запрос журналистов о комментарии о подтверждении или опровержении этой информации представитель Белого дома не ответил.

Напомним, в Конгрессе США начали процедуру импичмента Трампа. Причиной стало якобы давление на президента Украины Владимира Зеленского во время телефонного разговора от 25 июля. В этом разговоре Трамп якобы просил Зеленского повлиять на расследование в отношении сына Джо Байдена (Байден конкурент Трампа по президентской гонке в 2020 году).

Конгресс США потребовал у Трампа стенограмму этого разговора. Государственный секретарь США Майк Помпео 24 сентября получил разрешение у Украины на обнародование стенограммы. До этого США не могли публиковать расшифровку, поскольку в разговоре есть таже конфиденциальная информация.