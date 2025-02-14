Про Трампа, Путіна та альтернативу НАТО: заяви Зеленського на Мюнхенській конференції

Мирна угода не може бути підписана в Мюнхені

Зеленський зазначив, що, на жаль, сьогодні не йде розмова про мирну угоду. І Україна не шукає посередництва між собою і Володимиром Путіним, бо це він влаштував війну. Потрібна підтримка сильного президента США Дональда Трампа, щоб він був на українському боці.

"Мирна угода не може бути підписана в Мюнхені. Тому що це Мюнхен, і тут немає президента (Трампа, - ред.) і ми пам'ятаємо, які речі тут було колись підписано. І я таких речей не повторю", - сказав президент.

Мирна угода з'явиться після плану про завершення війни, який має бути підтриманий Трампом і Європою. "Тому що ми говоримо про гарантії безпеки, тому голос Європи за столом переговорів дуже важливий", - наголосив він.

Україна і партнери мають захистити критичні мінерали

Із Трампом та американськими колегами була "дуже хороша розмова". І Україна отримала пропозицію про інвестиції у видобуток корисних копалин. Але коли йдеться про ресурси, важливо їх захищати, щоб вони не потрапили до рук Росії та її союзників - Північної Кореї і, можливо, Китаю.

"Я не знаю, кому Росія захоче їх віддати після окупації. Ми повинні зберегти критичні мінерали і це мій меседж. Я радий, що міністр фінансів США приїхав до Києва і привіз документ. Я сказав, що наші юристи його вивчать і потім із коментарями поверну", - зазначив Зеленський.

Він додав, що це не безпековий документ, а двосторонній меморандум. Президент зазначив, що готовий зустрітися з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом "ввечері або завтра вранці".

"Я не готовий усе підписувати, але готовий зустрічатися. Цей меморандум буде підписаний, якщо буде готовий до підписання", - сказав він.

Треба зустрітися з Трампом, щоб підготувати план "цивілізованих людей"

Телефонні розмови з Путіним не становлять загроз для США чи Трампа, бо він сильніший за Путіна. Але становлять ризики для всього світу. Путін каже, що нібито хоче зупинити війну, але після прямого контакту в грудні 2019 року в Парижі, коли обговорювали припинення вогню на Донбасі та обміни полоненими, Зеленський йому не вірить.

"Що важливо, так це зустріч (із Трампом, - ред.). Щоб не ухвалювати рішень про Україну без України. Це принципова позиція, від якої ми не відмовимося. Я говорю від імені всієї нашої нації. Без гарантій безпеки ми просто дамо Путіну паузу. Я не хочу бути людиною, яка допомогла йому окупувати свою країну", - сказав президент.

На його думку, у Трампа є всі важелі тиску на Путіна, він може накласти санкції. Зеленський також висловив готовність приїхати до Вашингтона "в будь-який день, щоб розробити спільний план цивілізованих людей".

США ніколи не бачили Україну в НАТО

Зеленський багато разів чув від нинішнього і попереднього президентів США, що вони не бачать Україну в НАТО.

"Якщо відверто, то США ніколи не бачили нас у НАТО. Вони говорили про це, але ніколи не хотіли нас у НАТО. Це правда", - заявив він.

За його словами, сенатори і конгресмени підтримували членство України, але на рівні президентів ніколи не чув, що "ми будемо в НАТО". І це не питання до Трампа, а до політики США. Але це не означає, що Україна не може змінити американську політику.

Яка може бути альтернатива членству в НАТО

В України сильна армія, яка може зміцнити НАТО всюди. Тому членство України в альянсі відповідало б взаємним інтересам.

"Добре, якщо НАТО не сьогодні, не проблема, ми запитаємо завтра. Але які альтернативи сьогодні? Якщо не буде НАТО в Україні, ми самі зробимо "НАТО в Україні". Це означає, що нам потрібно посилити армію, вдвічі збільшити кількість солдатів. Нам потрібно понад 200 бригад", - сказав Зеленський.

Це потрібно, тому що зараз навіть разом із Європою, у якої орієнтовно 80 бригад, сил менше, ніж у Росії. І якщо говорити про гарантії, треба фінансувати збільшення армії України, а також знайти можливість наростити військове виробництво й армію в Європі. "Ми готові говорити про це", - додав президент.

Які можуть бути гарантії безпеки

Питання гарантій безпеки обговорювали з лідерами США, Франції та Великої Британії. На думку Зеленського, насамперед Америка повинна разом з Європою підтримувати Україну і зберігати єдність. І якщо це буде частиною гарантій безпеки, "це буде добре".

Що стосується іноземного контингенту, не важливо з якої країни ці сили будуть.

"У будь-якому разі нам потрібна армія в 1,5 млн осіб, якщо ми не будемо в НАТО. Якщо ми хочемо після перемир'я не боятися нового вторгнення Путіна. І це буде реальна гарантія безпеки. Путін знатиме, що в нього 1,5 млн і в України 1,5 млн. І, якщо захоче прийти і померти, будь ласка", - зазначив Зеленський.

Україна знає, де їй потрібні додаткові збройні сили.

"У нас є карта з цифрами, наприклад, де нам потрібні сили іноземних партнерів, де їх розмістити. Ми готові до будь-яких позитивних рішень, давайте діяти", - наголосив президент.

Контакти з Трампом і коли буде зустріч із Путіним

Дональд Трамп дійсно дав Зеленському особистий номер і сказав, що можна зателефонувати в будь-який час. Президент України розраховує, що Трамп допоможе йому.

Щодо чуток про нібито зустріч із росіянами наступного тижня, то це не так.

"Саудівська Аравія, так, у мене буде візит туди. Як до ОАЕ і Туреччини, заплановані дуже важливі діалоги з тими, хто вже допоміг повернути наших солдатів. У нас є свій порядок денний, це важливий захід. Вони нам допомогли з поверненням депортованих дітей", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що не зустрічатиметься з росіянами і не знає, "раді вони цьому чи ні, але це не частина моїх планів".

"Я зустрінуся тільки з одним росіянином - із Путіним. Тільки після того, як у нас буде спільний план із Трампом і Європою. І ми сядемо з Путіним і зупинимо війну. Лише в цьому випадку я готовий зустрітися, а не на якихось інших компромісних умовах", - підсумував президент України.

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На панельній дискусії разом із Зеленським виступав американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем, який зробив низку цікавих заяв. Зокрема, сказав, що США у 2014 році замість поставок зброї "давали Україні ковдри".

Він також зазначив, що історія з війною Росії проти України не повинна закінчитися погано, як в Афганістані. Він упевнений, що Трамп цього не дозволить.

На думку Грема, у Зеленського "є зуби". "Якщо дати Ф-16, ATACMS і танки, українці битимуться. Давайте озброїмо президента України, давайте підпишемо угоду про мінерали і Путін програє", - сказав сенатор.

Він також наголосив, що Україну не приймуть до НАТО просто зараз. Але тепер важливо подати сигнал Путіну, що, якщо знову нападе, "українці підуть до НАТО дуже швидко".

"Якщо ми візьмемо Україну в НАТО, Путін просто збожеволіє. Він уже збожеволів, я думаю. Ми говоримо про те, щоб його налякати, щоб він двічі подумав перед тим, щоб щось робити. Якщо ти зробиш, ми знищимо твою економіку, розірвемо твою країну санкціями", - додав Грем.