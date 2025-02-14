О Трампе, Путине и альтернативе НАТО: заявления Зеленского на Мюнхенской конференции

Мирное соглашение не может быть подписано в Мюнхене

Зеленский отметил, что, к сожалению, сегодня не идет разговор о мирном соглашении. И Украина не ищет посредничества между собой и Владимиром Путиным, так как это он устроил войну. Нужна поддержка сильного президента США Дональда Трампа, чтобы он был на украинской стороне.

"Мирное соглашение не может быть подписано в Мюнхене. Потому что это Мюнхен, и тут нет президента (Трампа, - ред.) и мы помним, какие вещи здесь были когда-то подписано. И я таких вещей не повторю", - сказал президент.

Мирное соглашение появится после плана о завершении войны, который должен быть поддержан Трампом и Европой. "Потому что мы говорим о гарантиях безопасности, поэтому голос Европы за столом переговоров очень важен", - подчеркнул он.

Украина и партнеры должны защитить критические минералы

С Трампом и американскими коллегами был "очень хороший разговор". И Украина получила предложение об инвестициях в добычу полезных ископаемых. Но когда речь заходит о ресурсах, важно их защищать, чтобы они не попали в руки России и ее союзников - Северной Кореи и, возможно, Китая.

"Я не знаю, кому Россия захочет их отдать после оккупации. Мы должны сохранить критические минералы и это мой месседж. Я рад, что министр финансов США приехал в Киев и привез документ. Я сказал, что наши юристы его изучат и потом с комментариями верну", - отметил Зеленский.

Он добавил, что это не документ о безопасности, а двусторонний меморандум. Президент отметил, что готов встретиться с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом "вечером или завтра утром".

"Я не готов все подписывать, но готов встречаться. Этот меморандум будет подписан, если будет готов к подписанию", - сказал он.

Нужно встретиться с Трампом, чтобы подготовить план "цивилизованных людей"

Телефонные разговоры с Путиным представляют угроз для США или Трампа, потому что он сильнее Путина. Но представляют риски для всего мира. Путин говорит, что якобы хочет остановить войну, но после прямого контакта в декабре 2019 года в Париже, когда обсуждались прекращение огня на Донбассе и обмены поенными, Зеленский ему не верит.

"Что важно, так это встреча (с Трампом, - ред.). Чтобы не принимать решений об Украине без Украины. Это принципиальная позиция, от которой мы не откажемся. Я говорю от имени всей нашей нации. Без гарантий безопасности мы просто дадим Путину паузу. Я не хочу быть человеком, который помог ему оккупировать свою страну", - сказал президент.

По его мнению, у Трампа есть все рычаги давления на Путина, он может наложить санкции. Зеленский также выразил готовность приехать в Вашингтон "в любой день, чтобы разработать совместный план цивилизованных людей".

США никогда не видели Украину в НАТО

Зеленский много раз слышал от нынешнего и предыдущего президентов США, что они не видят Украину в НАТО.

"Если откровенно, то США никогда не видели нас в НАТО. Они говорили об этом, но никогда не хотели нас в НАТО. Это правда", - заявил он.

По его словам, сенаторы и конгрессмены поддерживали членство Украины, но на уровне президентов никогда не слышал, что "мы будем в НАТО". И это не вопрос к Трампу, а к политике США. Но это не означает, что Украина не может изменить американскую политику.

Какая может быть альтернатива членству в НАТО

У Украины сильная армия, которая может укрепить НАТО повсюду. Поэтому членство Украины в альянсе отвечало бы взаимным интересам.

"Хорошо, если НАТО не сегодня, не проблема, мы спросим завтра. Но какие альтернативы сегодня? Если не будет НАТО в Украине, мы сами сделаем "НАТО в Украине". Это означает, что нам нужно усилить армию, вдвое увеличить количество солдат. Нам нужно более 200 бригад", - сказал Зеленский.

Это нужно, потому что сейчас даже вместе с Европой, у которой ориентировочно 80 бригад, сил меньше, чем у России. И если говорить о гарантиях, нужно финансировать увеличение армии Украины, а также найти возможность нарастить военное производство и армию в Европе. "Мы готовы говорить об этом", - добавил президент.

Какие могут быть гарантии безопасности

Вопросы гарантий безопасности обсуждались с лидерами США, Франции и Великобритании. По мнению Зеленского, в первую очередь Америка должна вместе с Европой поддерживать Украину и сохранять единство. И если это будет частью гарантий безопасности, "это будет хорошо".

Что касается иностранного контингента, не важно из какой страны эти силы будут.

"В любом случае нам нужна армия в 1,5 млн человек, если мы не будем в НАТО. Если мы хотим после перемирия не бояться нового вторжения Путина. И это будет реальная гарантия безопасности. Путин будет знать, что у него 1,5 млн и у Украины 1,5 млн. И, если захочет прийти и умереть, пожалуйста", - отметил Зеленский.

Украина знает, где ей нужны дополнительные вооруженные силы.

"У нас есть карта с цифрами, например, где нам нужны силы иностранных партнеров, где их разместить. Мы готовы к любым позитивным решениям, давайте действовать", - подчеркнул президент.

Контакты с Трампом и когда будет встреча с Путиным

Дональд Трамп действительно дал Зеленскому личный номер и сказал, что можно позвонить в любое время. Президент Украины рассчитывает, что Трамп поможет ему.

Что касается слухов о якобы встрече с россиянами на следующей неделе, то это не так.

"Саудовская Аравия, да, у меня будет визит туда. Как в ОАЭ и Турцию, запланированы очень важные диалоги с теми, кто уже помог вернуть наших солдат. У нас есть своя повестка дня, это важное мероприятие. Они нам помогли с возвращением депортированных детей", - сказал Зеленский.

Он отметил, что не будет встречаться с россиянами и не знает, "рады они этому или нет, но это не часть моих планов".

"Я встречусь только с одним россиянином - с Путиным. Только после того, как у нас будет общий план с Трампом и Европой. И мы сядем с Путиным и остановим войну. Только в этом случае я готов встретиться, а не на каких-то других компромиссных условиях", - подытожил президент Украины.

***

На панельной дискуссии вместе с Зеленским выступал американский сенатор-республиканец Линдси Грэм, который сделал ряд интересных заявлений. В частности, сказал, что США в 2014 году вместо поставок оружия "давали Украине одеяла".

Он также отметил, что история с войной России против Украины не должна закончиться плохо, как в Афганистане. Он уверен, что Трамп этого не позволит.

По мнению Грэма, у Зеленского "есть зубы". "Если дать Ф-16, ATACMS и танки, украинцы будут драться. Давайте вооружим президента Украины, давайте подпишем соглашение о минералах и Путин проиграет", - сказал сенатор.

Он также подчеркнул, что Украину не примут в НАТО прямо сейчас. Но теперь важно подать сигнал Путину, что, если снова нападет, "украинцы пойдут в НАТО очень быстро".

"Если мы возьмем Украину в НАТО, Путин просто сойдет с ума. Он уже сошел с ума, я думаю. Мы говорим о том, чтобы его напугать, чтобы он дважды подумал перед тем, чтобы что-то делать. Если ты сделаешь, мы уничтожим твою экономику, разорвем твою страну санкциями", - добавил Грэм.