Трампа призвали "прекратить оскорблять" Ким Чен Ына

Фото: встреча Трампа с Ким Чен Ыном (whitehouse.gov)

В КНДР предупреждают, что Трампа могут ждать "катастрофические последствия"

Высокопоставленный северокорейский чиновник Ри Су Йонг заявил, что президент США Дональд Трамп должен прекратить использовать выражения, которые могут еще больше оскорбить северокорейского лидера Ким Чен Ына. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Северокорейский чиновник отметил, что Трампу следует дважды подумать, если он не хочет видеть "более крупные катастрофические последствия", добавив, что Северная Корея вынесет окончательное решение к концу этого года.

Другой высокопоставленный северокорейский чиновник ранее в понедельник заявил, что Ким Чен Ын может изменить свои взгляды на Трампа, если он продолжит делать "неуместные, опасные" комментарии.

Ранее представитель Северной Кореи при Организации Объединенных Наций (ООН) Ким Сон заявил, что вопрос денуклеаризации уже не является предметом переговоров с Соединенными Штатами.

После этого Трамп сказал, что был бы удивлен, если бы Северная Корея повела себя враждебно.

РБК-Украина писало, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что вскоре соберет лидеров правящей партии, что может сигнализировать о подготовке к более конфронтационной позиции с международным обществом.