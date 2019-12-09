Трампа закликали "припинити ображати" Кім Чен Ина

Фото: зустріч Трампа з Кім Чен Ином (whitehouse.gov)

У КНДР попереджають, що на Трампа можуть чекати "катастрофічні наслідки"

Високопоставлений північнокорейський чиновник Ри Су Йонг заявив, що президент США Дональд Трамп повинен припинити використовувати вирази, які можуть ще більше образити північнокорейського лідера Кім Чен Ина. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Північнокорейський чиновник зазначив, що Трампу слід двічі подумати, якщо він не хоче бачити "більш великі катастрофічні наслідки", додавши, що Північна Корея винесе остаточне рішення до кінця цього року.

Інший високопоставлений північнокорейський чиновник раніше в понеділок заявив, що Кім Чен Ин може змінити свої погляди на Трампа, якщо він продовжить робити "недоречні, небезпечні" коментарі.

Раніше представник Північної Кореї при Організації Об'єднаних Націй (ООН) Кім Сон заявив, що питання денуклеаризації вже не є предметом переговорів зі Сполученими Штатами.

Після цього Трамп сказав, що був би здивований, якби Північна Корея повела себе вороже.

РБК-Україна писала, що лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив, що незабаром збере лідерів правлячої партії, що може сигналізувати про підготовку до більш конфронтаційної позиції з міжнародним товариством.