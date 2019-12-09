ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Трампа закликали "припинити ображати" Кім Чен Ина

Новини » Політика     09.12.2019 - 21:35
Трампа закликали "припинити ображати" Кім Чен Ина
Фото: зустріч Трампа з Кім Чен Ином (whitehouse.gov)

У КНДР попереджають, що на Трампа можуть чекати "катастрофічні наслідки"

Високопоставлений північнокорейський чиновник Ри Су Йонг заявив, що президент США Дональд Трамп повинен припинити використовувати вирази, які можуть ще більше образити північнокорейського лідера Кім Чен Ина. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Північнокорейський чиновник зазначив, що Трампу слід двічі подумати, якщо він не хоче бачити "більш великі катастрофічні наслідки", додавши, що Північна Корея винесе остаточне рішення до кінця цього року.

Інший високопоставлений північнокорейський чиновник раніше в понеділок заявив, що Кім Чен Ин може змінити свої погляди на Трампа, якщо він продовжить робити "недоречні, небезпечні" коментарі.

Раніше представник Північної Кореї при Організації Об'єднаних Націй (ООН) Кім Сон заявив, що питання денуклеаризації вже не є предметом переговорів зі Сполученими Штатами.

Після цього Трамп сказав, що був би здивований, якби Північна Корея повела себе вороже.

РБК-Україна писала, що лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив, що незабаром збере лідерів правлячої партії, що може сигналізувати про підготовку до більш конфронтаційної позиції з міжнародним товариством.

У КНДР заявили про успішне "дуже важливе" випробування На ракетному полігоні в КНДР зафіксували активність
Новини України Дональд ТрампКім Чен ИнКНДР
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся