У Трампа повертають на роботу сотні звільнених Маском держслужбовців, - ЗМІ

Адміністрація президента США Дональда Трампа почала просити повернутися на роботу сотні державних службовців, яких звільнили під час роботи департаменту DOGE Ілона Маска.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

Зазначається, що американські ЗМІ отримали копію внутрішньої службової записки, яку випустила Адміністрація загальних служб США ( GSA) . В записці сказано, що співробітники GSA , яких звільнили за часів Маска, мають час до кінця тижня, щоб погодитися повернутися на роботу - або відмовитися.

Для тих, хто погодиться, перший робочий день почнеться 6 жовтня - після оплачуваної відпустки в сім місяців, у якій звільнені де-факто перебували. Це призвело до величезних перевитрат з боку GSA - перекладених на платників податків.

GSA не тільки змушено було оплачувати звільненим співробітникам десятки договорів оренди житла - установа, головним завданням якої є керування федеральними об'єктами та федеральними робочими місцями, ще й не змогло нормально працювати, оскільки вагому частину з його 12 тисяч співробітників було звільнено.

" Зрештою, агентство залишилося непрацюючим та недоукомплектованим. У них не було людей, необхідних для виконання основних функцій", - прокоментував Чад Бекер, ексспівробітник GSA.