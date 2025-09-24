У Трампа повертають на роботу сотні звільнених Маском держслужбовців, - ЗМІ
Адміністрація президента США Дональда Трампа почала просити повернутися на роботу сотні державних службовців, яких звільнили під час роботи департаменту DOGE Ілона Маска.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
Зазначається, що американські ЗМІ отримали копію внутрішньої службової записки, яку випустила Адміністрація загальних служб США (GSA). В записці сказано, що співробітники GSA, яких звільнили за часів Маска, мають час до кінця тижня, щоб погодитися повернутися на роботу - або відмовитися.
Для тих, хто погодиться, перший робочий день почнеться 6 жовтня - після оплачуваної відпустки в сім місяців, у якій звільнені де-факто перебували. Це призвело до величезних перевитрат з боку GSA - перекладених на платників податків.
GSA не тільки змушено було оплачувати звільненим співробітникам десятки договорів оренди житла - установа, головним завданням якої є керування федеральними об'єктами та федеральними робочими місцями, ще й не змогло нормально працювати, оскільки вагому частину з його 12 тисяч співробітників було звільнено.
"Зрештою, агентство залишилося непрацюючим та недоукомплектованим. У них не було людей, необхідних для виконання основних функцій", - прокоментував Чад Бекер, ексспівробітник GSA.
При цьому не тільки GSA повертає назад співробітників. Відомо, що Міністерство праці США також почало відновлювати раніше звільнених працівників, а окрім того, Служба національних парків раніше відновила на роботі низку звільнених співробітників.
Маск та DOGE-економія
Нагадаємо, що мільярдер Ілон Маск до 28 травня 2025 року очолював так званий "Департамент ефективності державного управління" (DOGE). Його департамент намагався реалізувати обіцянку президента США Дональда Трампа щодо економії федерального бюджету.
Проте вже після відставки Маска жорстко розкритикували в адміністрації Трампа. Зокрема міністр торгівлі США Говард Латнік заявив, що підхід Маска до роботи DOGE зосередився на звільненнях замість економії коштів.
При цьому початкові прогнози Маска щодо економії 1-2 трильйонів доларів на рік виявилися нереалістичними. Поточні оцінки показують, що програма може заощадити трохи понад 200 мільярдів доларів, хоча навіть ці цифри ставлять під сумнів експерти.