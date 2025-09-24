У Трампа возвращают на работу сотни уволенных Маском госслужащих, - СМИ

Администрация президента США Дональда Трампа начала просить вернуться на работу сотни государственных служащих, которых уволили во время работы департамента DOGE Илона Маска.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Отмечается, что американские СМИ получили копию внутренней служебной записки, которую выпустила Администрация общих служб США (GSA) . В записке сказано, что сотрудники GSA , которых уволили во времена Маска, имеют время до конца недели, чтобы согласиться вернуться на работу - или отказаться.

Для тех, кто согласится, первый рабочий день начнется 6 октября - после оплачиваемого отпуска в семь месяцев, в котором уволенные де-факто находились. Это привело к огромным перерасходам со стороны GSA - переложенным на налогоплательщиков.

GSA не только вынуждено было оплачивать уволенным сотрудникам десятки договоров аренды жилья - учреждение, главной задачей которого является управление федеральными объектами и федеральными рабочими местами, еще и не смогло нормально работать, поскольку весомая часть из его 12 тысяч сотрудников была уволена.

" В конце концов, агентство осталось неработающим и недоукомплектованным. У них не было людей, необходимых для выполнения основных функций", - прокомментировал Чад Бекер, экс-сотрудник GSA.