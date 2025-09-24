У Трампа возвращают на работу сотни уволенных Маском госслужащих, - СМИ
Администрация президента США Дональда Трампа начала просить вернуться на работу сотни государственных служащих, которых уволили во время работы департамента DOGE Илона Маска.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Отмечается, что американские СМИ получили копию внутренней служебной записки, которую выпустила Администрация общих служб США(GSA). В записке сказано, что сотрудники GSA, которых уволили во времена Маска, имеют время до конца недели, чтобы согласиться вернуться на работу - или отказаться.
Для тех, кто согласится, первый рабочий день начнется 6 октября - после оплачиваемого отпуска в семь месяцев, в котором уволенные де-факто находились. Это привело к огромным перерасходам со стороны GSA - переложенным на налогоплательщиков.
GSA не только вынуждено было оплачивать уволенным сотрудникам десятки договоров аренды жилья - учреждение, главной задачей которого является управление федеральными объектами и федеральными рабочими местами, еще и не смогло нормально работать, поскольку весомая часть из его 12 тысяч сотрудников была уволена.
"В конце концов, агентство осталось неработающим и недоукомплектованным. У них не было людей, необходимых для выполнения основных функций", - прокомментировал Чад Бекер, экс-сотрудник GSA.
При этом не только GSA возвращает обратно сотрудников. Известно, что Министерство труда США также начало восстанавливать ранее уволенных работников, а кроме того, Служба национальных парков ранее восстановила на работе ряд уволенных сотрудников.
Маск и DOGE-экономия
Напомним, что миллиардер Илон Маск до 28 мая 2025 года возглавлял так называемый "Департамент эффективности государственного управления" (DOGE). Его департамент пытался реализовать обещание президента США Дональда Трампа по экономии федерального бюджета.
Однако уже после отставки Маска жестко раскритиковали в администрации Трампа. В частности министр торговли США Говард Латник заявил, что подход Маска к работе DOGE сосредоточился на увольнениях вместо экономии средств.
При этом первоначальные прогнозы Маска по экономии 1-2 триллионов долларов в год оказались нереалистичными. Текущие оценки показывают, что программа может сэкономить чуть более 200 миллиардов долларов, хотя даже эти цифры ставят под сомнение эксперты.