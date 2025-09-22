У Трампа пообіцяли реакцію на пропозицію Путіна продовжити договір про "ядерку"

Що сказав Путін

Нагадаємо, сьогодні, 22 вересня, російський диктатор Володимир Путін заявив, що Росія готова протягом року після 5 лютого 2026 року "дотримуватися кількісних обмежень за договором про СНО".

За його словами, такий сценарій можливий, якщо таких обмежень у цей час дотримуватимуться і США.

Глава Кремля додав, що рішення про можливе продовження дії ДСНО буде ухвалено "на основі аналізу обстановки".

До слова, раніше Трамп заявляв, що хоче підготувати з Росією новий договір про скорочення наступальних озброєнь, оскільки дія поточного ДСНО закінчується 5 лютого наступного року.

Він називав "великою проблемою для всього світу" закінчення термінів ДСНО.