"Я хотів би цього": Трамп анонсував підготовку нового договору з РФ про ядерну зброю
Президент США Дональд Трамп заявив, що хоче підготувати новий договір про обмеження ядерних озброєнь між Сполученими Штатами та Росією. Чинний договір спливає на початку 2026 року.
Як передає РБК-Україна, про це Трамп заявив під час спілкування з журналістами 25 липня.
Коли журналісти запитали в Трампа, чи хотів би він подальшого скорочення ядерних озброєнь у світі, він відповів ствердно. Проте термін дії третього Договору про скорочення наступального озброєння, СНО-3, спливає вже через шість місяців.
"Я б хотів цього. Але це (сплиття термінів договору, - ред.) проблема для всього світу. Знаєте, ми маємо обмеження, і у них, як ви знаєте, є обмеження на ядерну зброю. Ми не хочемо, щоб ця угода спливала. Ми починаємо працювати над цим. Але це є великою проблемою для всього світу", - сказав американський президент.
Що таке СНО-3
Договір між РФ та США про заходи щодо подальшого скорочення та обмеження стратегічних наступальних озброєнь, більше відомий, як СНО-3 - домовленість про взаємне скорочення арсеналів розгорнутої ядерної зброї.
СНО-3, підписаний у 2010 році 44-м президентом США Бараком Обамою та тодішнім президентом РФ Дмитром Медведєвим, був розрахований на 10 років із можливістю пролонгації за згодою сторін ще на п'ять років. Договір замінив аналогічні СНО-2 (сплив у 2009 році) та СНО-1 (сплив у 2002 році).
Згідно з документом, кожна зі сторін скорочує свої СНО таким чином, щоб через сім років після його вступу у силу і надалі їх сумарні кількості не перевищували:
- 700 одиниць - для розгорнутих міжконтинентальних балістичних ракет (МБР), балістичних ракет підводних човнів (БРПЧ) і важких бомбардувальників (ТБ);
- 1550 одиниць - для боєзарядів на них;
- 800 одиниць для розгорнутих і нерозгорнутих пускових установок МБР, БРПЛ і ТБ.
Коли спливуть терміни договору
Зазначається, що СНО-3 буде чинним до початку 2026 року. Наразі немає жодних ознак його заміни іншою домовленістю. Трамп завжди наполягав на тому, що участь у новому договорі має брати й Китай - чого Пекін не хоче.
Зі свого боку, російський режим з 2022 року блокує огляд своїх ядерних об'єктів, що передбачено договором. А в лютому 2023 року в рамках ядерного шантажу російський диктатор Володимир Путін оголосив про одностороннє призупинення участі Росії в СНО-3.
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