Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

У Трампа пообещали реакцию на предложение Путина продлить договор о "ядерке"

Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Президент США Дональд Трамп вскоре отреагирует на предложение российского диктатора Владимира Путина продлить договор о мерах по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Ливитт.

Ливитт рассказала, что Трамп знает о предложении Путина продлить еще на год действие ДСНВ. 

"Я дам ему возможность прокомментировать это позже. Это звучит неплохо, но он хочет сам высказаться по этому поводу, и я дам ему такую возможность", - добавила она. 

Что сказал Путин

Напомним, сегодня, 22 сентября, российский диктатор Владимир Путин заявил, что Россия готова в течение года после 5 февраля 2026 года "придерживаться количественных ограничений по договору о СНВ".

По его словам, такой сценарий возможен, если такие ограничения в это время будут соблюдать и США.

Глава Кремля добавил, что решение о возможном продлении действия ДСНВ будет принято "на основе анализа обстановки".

К слову, ранее Трамп заявлял, что хочет подготовить с Россией новый договор о сокращении наступательных вооружений, поскольку действие текущего ДСНВ заканчивается 5 февраля следующего года.

Он называл "большой проблемой для всего мира" истечение сроков ДСНВ.

