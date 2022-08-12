Трампа подозревают в препятствовании правосудию и нарушении закона о шпионаже, - Politico

Бывший президент США Дональд Трамп находится под следствием ФБР из-за возможного препятствования правосудию, удаления или уничтожения записей и нарушения закона о шпионаже.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .

Согласно ордеру на обыск, с которым ознакомились журналисты, ФБР изъяло секретные документы из поместья Трампа во Флориде в начале этой недели.

Квитанция, которая сопровождает ордер, показывает, что у бывшего президента США были документы с пометкой "TS/SCI", что указывает на один из самых высоких уровней государственной секретности; и еще один элемент с надписью "Информация: президент Франции".

Наказанием за такие преступления может быть лишение свободы или штраф.

Документы подчеркивают чрезвычайную угрозу национальной безопасности, которую, по мнению федеральных следователей, представляют пропавшие документы.