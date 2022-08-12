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Трампа подозревают в препятствовании правосудию и нарушении закона о шпионаже, - Politico

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США, Пятница 12 августа 2022 22:56
Трампа подозревают в препятствовании правосудию и нарушении закона о шпионаже, - Politico Фото: бывший президент США Дональд Трамп (GettyImages)
Автор: Елизавета Драбкина

Бывший президент США Дональд Трамп находится под следствием ФБР из-за возможного препятствования правосудию, удаления или уничтожения записей и нарушения закона о шпионаже.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Согласно ордеру на обыск, с которым ознакомились журналисты, ФБР изъяло секретные документы из поместья Трампа во Флориде в начале этой недели.

Квитанция, которая сопровождает ордер, показывает, что у бывшего президента США были документы с пометкой "TS/SCI", что указывает на один из самых высоких уровней государственной секретности; и еще один элемент с надписью "Информация: президент Франции".

Наказанием за такие преступления может быть лишение свободы или штраф.

Документы подчеркивают чрезвычайную угрозу национальной безопасности, которую, по мнению федеральных следователей, представляют пропавшие документы.

Ранее сообщалось, что ФБР при обысках у Трампа выявило 11 комплектов секретных документов. Часть из них была обозначена как совершенно секретные и предназначались для доступа только в специальных государственных учреждениях.

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Соединенные Штаты Америки Дональд Трамп
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