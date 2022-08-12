Трампа підозрюють у перешкоджанні правосуддю та порушенні закону про шпигунство, - Politico

Колишній президент США Дональд Трамп перебуває під слідством ФБР через можливе перешкоджання правосуддю, видалення або знищення записів та порушення закону про шпигунство.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico .

Згідно з ордером на обшук, з яким ознайомились журналісти, ФБР вилучило секретні документи з маєтку Трампа у Флориді на початку цього тижня.

Квитанція, що супроводжує ордер, показує, що колишній президент США мав документи з позначкою "TS/SCI", що вказує на один із найвищих рівнів державної секретності; та ще один елемент із написом "Інформація: президент Франції".

Покаранням за такі злочини може бути ув'язнення або штраф.

Документи підкреслюють надзвичайну загрозу національній безпеці, яку, на думку федеральних слідчих, представляють зниклі документи.