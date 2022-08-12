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Трампа підозрюють у перешкоджанні правосуддю та порушенні закону про шпигунство, - Politico

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США, П'ятниця 12 серпня 2022 22:56
Трампа підозрюють у перешкоджанні правосуддю та порушенні закону про шпигунство, - Politico Фото: колишній президент США Дональд Трамп (GettyImages)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Колишній президент США Дональд Трамп перебуває під слідством ФБР через можливе перешкоджання правосуддю, видалення або знищення записів та порушення закону про шпигунство.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Згідно з ордером на обшук, з яким ознайомились журналісти, ФБР вилучило секретні документи з маєтку Трампа у Флориді на початку цього тижня.

Квитанція, що супроводжує ордер, показує, що колишній президент США мав документи з позначкою "TS/SCI", що вказує на один із найвищих рівнів державної секретності; та ще один елемент із написом "Інформація: президент Франції".

Покаранням за такі злочини може бути ув'язнення або штраф.

Документи підкреслюють надзвичайну загрозу національній безпеці, яку, на думку федеральних слідчих, представляють зниклі документи.

Раніше повідомлялося, що ФБР при обшуках у Трампа виявило 11 комплектів секретних документів. Частина з них була позначена як цілком секретні і призначалися для доступу тільки в спеціальних державних установах.

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Сполучені Штати Америки Дональд Трамп
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