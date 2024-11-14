У Трампа планують "чистки" офіцерів та генералів у Пентагоні, - Reuters

За даними двох анонімних джерел агентства, планування звільнень перебуває на ранній стадії та може змінитися в процесі формування адміністрації Трампа. За їхніми словами, таке рішення стане безпрецедентною перестановкою у Пентагоні.

Водночас, одне з джерел поставило під сумнів доцільність таких пертурбацій у Міноборони США.

Зникнуть усі, наближені до Марка Міллі

Наразі невідомо, чи підтримає таку ініціативу сам Трамп, хоча в минулому він активно виступав проти лідерів оборонного відомства, які його критикували. Під час передвиборчої кампанії, республіканець говорив про звільнення генералів, що "прокинулися", а також відповідальних за сумнівне виведення військ США з Афганістану в 2021 році.

Друге джерело Reuters повідомило, що нова адміністрація, скоріш за все, зосередиться на американських офіцерах, пов'язаних із колишнім головою Об'єднаного комітету начальників штабів Трампа Марком Міллі.

Боб Вудворд у своїй новій книзі "Війна" процитував слова генерала, де він назвав новообраного президента "фашистом до мозку кісток". Союзники Трампа ополчилися проти Міллі за таку нелояльність до колишнього президента.

"Кожна людина, яку підвищив і призначив Міллі, піде з посади. Існує дуже детальний список усіх, хто був пов'язаний з Міллі. І всі вони зникнуть", - сказав другий співрозмовник агентства.

До Об'єднаного комітету начальників штабів входять найвищі офіцери збройних сил США, а також керівники армії, флоту, морської піхоти, військово-повітряних сил, національної гвардії та космічних сил.

"Залізний" глава Пентагону

Оприлюднення планів звільнення вищого керівництва Збройних сил США відбулося наступного дня після того, як Трамп обрав міністром оборони коментатора Fox News і ветерана Піта Гегсета. Нещодавно він продемонстрував готовність провести чистку в Пентагоні.

"Наступний президент Сполучених Штатів повинен докорінно змінити вище керівництво Пентагону, щоб ми були готові захищати нашу країну і перемагати наших ворогів. Багато людей потрібно звільнити", - сказав Гегсет у своїй книзі 2024 року "Війна з воїнами: За зрадою людей, які роблять нас вільними".

Однак невідомо, чи брак управлінського досвіду Гегсета може ускладнити його затвердження в Сенаті та чи зможе більш традиційна альтернатива на цю посаду реалізувати настільки масштабні звільнення.

Крім того, Гегсет "поклав око" на наступника Міллі, генерала ВПС Чарльза Брауна. У своїй книзі новообраний міністр оборони розмірковує, наскільки Браун міг здобути цю посаду, якби не був чорношкірим.

"Чи було це через його колір шкіри? Чи через його вміння? Ми ніколи не дізнаємося, але завжди будемо сумніватися - що на перший погляд здається несправедливим щодо CQ. Але оскільки він зробив расову картку однією зі своїх найбільших візитівок, це не має особливого значення", - написав Гегсет.

Перше джерело Reuters зазначило, що Браун буде серед багатьох офіцерів, які підуть у відставку.

"Голови Об'єднаного комітету начальників штабів та всі заступники начальників штабів, будуть звільнені негайно", - сказало джерело, зазначивши при цьому, що це поки що лише попереднє планування.

Бюрократична надмірність чи хвалькуватість

Деякі нинішні та колишні американські чиновники применшують можливість таких серйозних кадрових перестановок, заявляючи, що це було б непотрібним і руйнівним у час глобальних потрясінь, коли в Україні та на Близькому Сході тривають війни.

Перше джерело агентства повідомило, що з бюрократичної точки зору буде складно звільнити та замінити значну частину вищого військового керівництва США. Джерело припустило, що таке планування може бути хвалькуватістю з боку союзників Трампа.

Однак друге джерело Reuters припустило, що в таборі Трампа подумують скоротити Об'єднаний комітет начальників штабів через бюрократичну надмірність.

За словами джерела, такі скорочення можна витримати в організації такого масштабу, як американські Збройні сили.

"Ці люди не є незамінними. Вони дуже замінні. І ще одна річ - не бракує людей, які прийдуть на зміну. У Другій світовій війні ми дуже швидко призначали людей, яким було за 30, або людей, компетентних бути генералами. І знаєте що? Ми виграли війну", - сказав співрозмовник агентства.