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У Трампа підтвердили зацікавленість в російських копалинах

Фото: спеціальний представник Трампа на Близькому Сході Стів Віткофф (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Російська Федерація має значні поклади корисних копалин на своїй території. США зацікавлені в співпраці з Москвою з цього питання.

Про це заявив спеціальний представник Трампа на Близькому Сході Стів Віткофф, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Fox News.

Під час своєї заяви Віткофф відмітив, що поклади корисних копалин в Україні досить великі, але за його словами, вони досить значні й у Росії.

"І, думаю, буде багато можливостей для співпраці США з Росією, коли ця мирна угода (щодо припинення російсько-української війни - ред.) буде готова", - сказав він.

Водночас він зауважив, що, на його думку, загалом буде багато можливостей для економічної співпраці між двома країнами.

США зацікавлені в російських рідкісноземах

Нагадаємо, що раніше повідомлялось про бажання США укласти кілька економічних угод із Росією. Зокрема, йшлось й про використання російських рідкісноземельних ресурсів.

Зокрема саме про це президент США Дональд Трамп сказав на зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном.

Тоді ж Трамп зазначив, що Росія має "величезну кількість рідкісноземельних ресурсів".

Детальніше про заяву американського лідера можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Зауважимо також, що сьогодні Трамп розповів, що вони з українським президентом Володимиром Зеленським мають вже завтра підписати угоду про рідкісноземельні метали.

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Російська ФедераціяСполучені Штати АмерикиРідкоземельні метали в Україні