У Трампа підтвердили зацікавленість в російських копалинах

Російська Федерація має значні поклади корисних копалин на своїй території. США зацікавлені в співпраці з Москвою з цього питання.
Про це заявив спеціальний представник Трампа на Близькому Сході Стів Віткофф, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Fox News.
Під час своєї заяви Віткофф відмітив, що поклади корисних копалин в Україні досить великі, але за його словами, вони досить значні й у Росії.
"І, думаю, буде багато можливостей для співпраці США з Росією, коли ця мирна угода (щодо припинення російсько-української війни - ред.) буде готова", - сказав він.
Водночас він зауважив, що, на його думку, загалом буде багато можливостей для економічної співпраці між двома країнами.
Нагадаємо, що раніше повідомлялось про бажання США укласти кілька економічних угод із Росією. Зокрема, йшлось й про використання російських рідкісноземельних ресурсів.
Зокрема саме про це президент США Дональд Трамп сказав на зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном.
Тоді ж Трамп зазначив, що Росія має "величезну кількість рідкісноземельних ресурсів".
Детальніше про заяву американського лідера можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.
Зауважимо також, що сьогодні Трамп розповів, що вони з українським президентом Володимиром Зеленським мають вже завтра підписати угоду про рідкісноземельні метали.
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