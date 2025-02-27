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Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

У Трампа подтвердили заинтересованность в российских ископаемых

Фото: специальный представитель Трампа на Ближнем Востоке Стив Уиткофф (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Российская Федерация имеет значительные залежи полезных ископаемых на своей территории. США заинтересованы в сотрудничестве с Москвой по этому вопросу.

Об этом заявил специальный представитель Трампа на Ближнем Востоке Стив Уиткофф, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Fox News.

Во время своего заявления Уиткофф отметил, что залежи полезных ископаемых в Украине достаточно большие, но по его словам, они достаточно значительны и в России.

"И, думаю, будет много возможностей для сотрудничества США с Россией, когда это мирное соглашение (о прекращении российско-украинской войны - ред.) будет готово", - сказал он.

В то же время он отметил, что, по его мнению, в целом будет много возможностей для экономического сотрудничества между двумя странами.

США заинтересованы в российских редкоземах

Напомним, что ранее сообщалось о желании США заключить несколько экономических соглашений с Россией. В частности, речь шла и об использовании российских редкоземельных ресурсов.

В частности именно об этом президент США Дональд Трамп сказал на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Тогда же Трамп отметил, что Россия имеет "огромное количество редкоземельных ресурсов".

Подробнее о заявлении американского лидера можно узнать в материале РБК-Украина.

Заметим также, что сегодня Трамп рассказал, что они с украинским президентом Владимиром Зеленским должны уже завтра подписать соглашение о редкоземельных металлах.

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Российская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиРедкоземельные металлы в Украине