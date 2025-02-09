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У Трампа не підтвердили і не спростували його розмову з Путіним

Фото: американський президент Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Американський президент раніше сьогодні заявив, що провів розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. Однак його радник з нацбезпеки Майк Волц відмовився підтвердити телефонну розмову президента.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Волца.

Під час своєї заяви радник Трампа з нацбезпеки відмовився спростовувати чи підтверджувати телефонну розмову президента США з Путіним.

"Я не буду випереджати президента, і, безумовно, зараз відбувається багато делікатних розмов", - сказав він.

Трамп поговорив з Путіним

Нагадаємо, що раніше сьогодні, 9 лютого, президент США Дональд Трамп заявив, що провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним.

Американський лідер заявив, що хотів спробувати домовитися з главою Кремля про припинення війни РФ з Україною.

Зауважимо, що ще 7 лютого Трамп заявляв, що, ймовірно, поговорить з Путіним. Тоді він згадав про хороші відносини з російським диктатором.

Раніше президент США Трамп також говорив про те, що він може незабаром зустрітися з українським колегою Володимиром Зеленським. За словами американського лідера, зустріч має відбутися у Вашингтоні, оскільки до Києва він поки що не збирається.

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