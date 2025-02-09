У Трампа не підтвердили і не спростували його розмову з Путіним

Американський президент раніше сьогодні заявив, що провів розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. Однак його радник з нацбезпеки Майк Волц відмовився підтвердити телефонну розмову президента.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Волца.
Під час своєї заяви радник Трампа з нацбезпеки відмовився спростовувати чи підтверджувати телефонну розмову президента США з Путіним.
"Я не буду випереджати президента, і, безумовно, зараз відбувається багато делікатних розмов", - сказав він.
Нагадаємо, що раніше сьогодні, 9 лютого, президент США Дональд Трамп заявив, що провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним.
Американський лідер заявив, що хотів спробувати домовитися з главою Кремля про припинення війни РФ з Україною.
Зауважимо, що ще 7 лютого Трамп заявляв, що, ймовірно, поговорить з Путіним. Тоді він згадав про хороші відносини з російським диктатором.
Раніше президент США Трамп також говорив про те, що він може незабаром зустрітися з українським колегою Володимиром Зеленським. За словами американського лідера, зустріч має відбутися у Вашингтоні, оскільки до Києва він поки що не збирається.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.