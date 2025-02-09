У Трампа не подтвердили и не опровергли его разговор с Путиным

Трамп поговорил с Путиным

Напомним, что ранее сегодня, 9 февраля, президент США Дональд Трамп заявил, что провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным.

Американский лидер заявил, что хотел попытаться договориться с главой Кремля о прекращении войны РФ с Украиной.

Заметим, что еще 7 февраля Трамп заявлял, что, вероятно, поговорит с Путиным. Тогда он упомянул о хороших отношениях с российским диктатором.

Ранее президент США Трамп также говорил о том, что он может вскоре встретиться с украинским коллегой Владимиром Зеленским. По словам американского лидера, встреча должна состояться в Вашингтоне, поскольку в Киев он пока не собирается.

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