У Трампа підготують доповідь про ризики, пов'язані зі штучним інтелектом, - WSJ
Директор нацрозвідки США Джей Клентон заявив, що нова робоча група Білого дому підготує доповідь, в якій оцінять ризики, пов'язані зі штучним інтелектом. Крім цього, буде визначено відповідальність федерального уряду США за цю технологію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.
У коментарі виданню Джей Клентон підтвердив, що очолить робочу групу, а одне з джерел сказало WSJ, що воно фактично стане новим "царем" зі штучного інтелекту в адміністрації Трампа.
"Президент (США Дональд Трамп - ред.) попросив створити групу, яка б забезпечила... щоб ми залишалися лідерами у надрозвідці та щоб інтереси американського народу ставилися на перше місце", - сказав Клейтон.
Видання пише, що робоча група отримала назву "Суперрозвідувальна сила" і їй буде надано 120 днів на підготовку доповіді.
У статуті цільової групи йдеться, що вона "розроблятиме плани реагування на загрози нашому суспільству, що виходять від системної інтеграції, запобігаючи при цьому надмірному регулюванню та захопленню регулюючих органів, які могли б подавати інновації та конкуренцію".
Також вона проаналізує поточні попередження та систематизовані повідомлення уряду про порушення, злами, джейлбрейки та інші проблеми, а також "рекомендує способи підвищення потенціалу реагування уряду в рамках існуючих повноважень".
Створення робочої групи було за зростанням суспільної стурбованості з приводу ШІ. Однак не тільки через його загрозу робочим місцям, а й через його здатність здійснювати складні хакерські атаки і використовувати її як зброю - або навіть знищити цивілізацію, як побоюються деякі дослідники галузі.
Що передувало
Нагадаємо, нещодавно президент США Дональд Трамп назвав обманом те, що штучний інтелект може захопити світ. За його словами, у країні вже є механізми регулювання, і як приклад він навів наявність у Америки такого президента, як він - себе.
Реакція Трампа була після того, як керівники деяких найбільших компаній у сфері ШІ закликали сповільнити темпи розвитку технології через ризики виходу ситуації з-під контролю.