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У Трампа подготовят доклад о рисках, связанных с искусственным интеллектом, - WSJ

06:06 04.10.2026 Вс
2 мин
aimg Эдуард Ткач
У Трампа подготовят доклад о рисках, связанных с искусственным интеллектом, - WSJ Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
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Директор нацразведки США Джей Клентон заявил, что новая рабочая группа Белого дома подготовит доклад, в котором будут оценены риски, связанные с искусственным интеллектом. Помимо этого, будет определена ответственность федерального правительства США за эту технологию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

В комментарии изданию Джей Клентон подтвердил, что возглавит рабочую группу, а один из источников сказал WSJ, что тот фактически станет новым "царем" по искусственному интеллекту в администрации Трампа.

"Президент (США Дональд Трамп - ред.) попросил создать группу, которая бы обеспечила... чтобы мы оставались лидерами в сверхразведки и чтобы интересы американского народа ставились на первое место", - сказал Клейтон.

Издание пишет, что рабочая группа получила название "Суперразведывательная сила", и ей будет предоставлено 120 дней на подготовку доклада.

В уставе целевой группы говорится, что она будет "разрабатывать планы реагирования на угрозы нашему обществу, исходящие от системной интеграции предотвращая при этом чрезмерное регулирование и захват регулирующих органов, которые могли бы подавать инновации и конкуренцию".

Также она проанализирует текущие предупреждения и систематизированные уведомления правительства о нарушениях, взломах, джейлбрейках и других проблемах, а также "рекомендует способы повышения потенциала реагирования правительства в рамках существующих полномочий".

Создание рабочей группы последовало за ростом общественной обеспокоенности по поводу ИИ. Однако не только из-за его угрозы рабочим местам, но и из-за его способности совершать сложные хакерские атаки и использовать его в качестве оружия - либо даже уничтожить цивилизацию, как опасаются некоторые исследователи отрасли.

Что предшествовало

Напомним, недавно президент США Дональд Трамп назвал обманом то, что искусственный интеллект может захватить мир. По его словам, в стране уже есть механизмы регулирования, и в качестве примера он привел наличие у Америки такого президента, как он - то есть себя.

Реакция Трампа последовала посте того, как руководители некоторых крупнейших компаний в сфере ИИ призвали замедлить темпы развития технологии из-за рисков выхода ситуации из-под контроля.

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