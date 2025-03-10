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У Трампа озвучили терміни укладення нової угоди між Ізраїлем та ХАМАС

Понеділок 10 березня 2025 02:36
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У Трампа озвучили терміни укладення нової угоди між Ізраїлем та ХАМАС Фото: ХАМАС та Ізраїль близькі до укладення нової угоди про припинення вогню (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Нова угода про припинення вогню у Секторі Газа, за якою Ізраїль звільнить усіх заручників ХАМАС, можливо буде укладена впродовж декількох тижнів. Перший раунд переговорів між сторонами був продуктивним.

Про це заявив уповноважений президента США у справах заручників Адам Белер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Таку заяву він зробив після проведення рідкісних прямих переговорів з палестинським угрупуванням бойовиків.

"Я думаю, що щось може бути досягнуто впродовж декількох тижнів. Я скажу, що вважаю, що є достатньо підстав для того, щоб укласти угоду між тим, чого хоче ХАМАС і на що він погодився, і тим, чого хоче Ізраїль та на що він погодився", - сказав Белер у неділю в ефірі телеканалу CNN.

За його словами, така угода може дозволити Ізраїлю репатріювати всіх 59 заручників, що залишилися в Секторі Газа, і "не лише американців", маючи на увазі кількох громадян США з подвійним громадянством.

Минулого тижня Білий дім підтвердив, що Белер мав прямі контакти з ХАМАС, який входить до "чорного списку" терористів США та інших західних держав.

"Насправді я думаю, що це були дуже продуктивні переговори. Вони визначили деякі можливості для об'єднання зусиль", - сказав уповноважений Трампа у неділю в ефірі телеканалу Fox News.

За словами Белера, Ізраїль "висловив певне занепокоєння" з приводу контактів між США і ХАМАС. Однак він применшив ці побоювання, сказавши: "У мене немає жодних сумнівів, що наш найбільший союзник - це Ізраїль".

Нова мирна угода між Ізраїлем та ХАМАС

2 березня завершилося перемир'я між Ізраїлем та ХАМАС, укладене в середині січня за посередництва Катару та Єгипту, і сторони опинилися на межі відновлення війни, що 17-місяців здригає регіон.

Зусилля, спрямовані на забезпечення безстрокового припинення бойових дій, наштовхнулися на вимогу Ізраїлю за підтримки США, покласти край правлінню палестинського угруповання і його арсеналу в Секторі Газа.

У понеділок, 10 березня, Ізраїль планує відправити послів до Дохи (Катар), для потенційних нових переговорів.

У неділю Ізраїль припинив постачання електроенергії в Сектор Гази, як інструмент тиску на угруповання для звільнення заручників.

Днями президент США Дональд Трамп закликав ХАМАС звільнити решту полонених. У разі відмови глава Білого дому погрожує їх ліквідувати.

Раніше Ізраїль схвалив план США з продовження режиму припинення вогню з ХАМАС. При цьому в Єрусалимі не виключили відновлення війни у разі відмови палестинського угруповання.

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