У Трампа озвучили терміни укладення нової угоди між Ізраїлем та ХАМАС
Нова угода про припинення вогню у Секторі Газа, за якою Ізраїль звільнить усіх заручників ХАМАС, можливо буде укладена впродовж декількох тижнів. Перший раунд переговорів між сторонами був продуктивним.
Про це заявив уповноважений президента США у справах заручників Адам Белер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Таку заяву він зробив після проведення рідкісних прямих переговорів з палестинським угрупуванням бойовиків.
"Я думаю, що щось може бути досягнуто впродовж декількох тижнів. Я скажу, що вважаю, що є достатньо підстав для того, щоб укласти угоду між тим, чого хоче ХАМАС і на що він погодився, і тим, чого хоче Ізраїль та на що він погодився", - сказав Белер у неділю в ефірі телеканалу CNN.
За його словами, така угода може дозволити Ізраїлю репатріювати всіх 59 заручників, що залишилися в Секторі Газа, і "не лише американців", маючи на увазі кількох громадян США з подвійним громадянством.
Минулого тижня Білий дім підтвердив, що Белер мав прямі контакти з ХАМАС, який входить до "чорного списку" терористів США та інших західних держав.
"Насправді я думаю, що це були дуже продуктивні переговори. Вони визначили деякі можливості для об'єднання зусиль", - сказав уповноважений Трампа у неділю в ефірі телеканалу Fox News.
За словами Белера, Ізраїль "висловив певне занепокоєння" з приводу контактів між США і ХАМАС. Однак він применшив ці побоювання, сказавши: "У мене немає жодних сумнівів, що наш найбільший союзник - це Ізраїль".
Нова мирна угода між Ізраїлем та ХАМАС
2 березня завершилося перемир'я між Ізраїлем та ХАМАС, укладене в середині січня за посередництва Катару та Єгипту, і сторони опинилися на межі відновлення війни, що 17-місяців здригає регіон.
Зусилля, спрямовані на забезпечення безстрокового припинення бойових дій, наштовхнулися на вимогу Ізраїлю за підтримки США, покласти край правлінню палестинського угруповання і його арсеналу в Секторі Газа.
У понеділок, 10 березня, Ізраїль планує відправити послів до Дохи (Катар), для потенційних нових переговорів.
У неділю Ізраїль припинив постачання електроенергії в Сектор Гази, як інструмент тиску на угруповання для звільнення заручників.
Днями президент США Дональд Трамп закликав ХАМАС звільнити решту полонених. У разі відмови глава Білого дому погрожує їх ліквідувати.
Раніше Ізраїль схвалив план США з продовження режиму припинення вогню з ХАМАС. При цьому в Єрусалимі не виключили відновлення війни у разі відмови палестинського угруповання.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.