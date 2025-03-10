У Трампа озвучили сроки заключения нового соглашения между Израилем и ХАМАС

Новое соглашение о прекращении огня в Секторе Газа, по которому Израиль освободит всех заложников ХАМАС, возможно будет заключено в течение нескольких недель. Первый раунд переговоров между сторонами был продуктивным.

Об этом заявил уполномоченный президента США по делам заложников Адам Белер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Такое заявление он сделал после проведения редких прямых переговоров с палестинской группировкой боевиков.

"Я думаю, что что-то может быть достигнуто в течение нескольких недель. Я скажу, что считаю, что есть достаточно оснований для того, чтобы заключить соглашение между тем, чего хочет ХАМАС и на что он согласился, и тем, чего хочет Израиль и на что он согласился", - сказал Белер в воскресенье в эфире телеканала CNN.

По его словам, такое соглашение может позволить Израилю репатриировать всех 59 заложников, оставшихся в Секторе Газа, и "не только американцев", имея в виду нескольких граждан США с двойным гражданством.

На прошлой неделе Белый дом подтвердил, что Белер имел прямые контакты с ХАМАС, который входит в "черный список" террористов США и других западных государств.

"На самом деле я думаю, что это были очень продуктивные переговоры. Они определили некоторые возможности для объединения усилий", - сказал уполномоченный Трампа в воскресенье в эфире телеканала Fox News.

По словам Белера, Израиль "выразил определенное беспокойство" по поводу контактов между США и ХАМАС. Однако он преуменьшил эти опасения, сказав: "У меня нет никаких сомнений, что наш самый большой союзник - это Израиль".