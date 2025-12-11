У Трампа обговорюють об’єднання п’яти країн за участю Росії, як альтернативу G7, - Politico

Чиновник, який працював в Білому домі за часів першої адміністрації Трампа, зазначив, що ідея створення об'єднання Core 5, або C5 за участі США, Китаю, Індії, Японії та Росії не вважається вже надто шокуючою.

"Нічого щодо C5, чи C7 офіційно не обговорювалося, але точно були розмови про те, що існуючі органи, такі як G7 або Рада Безпеки ООН, не підходять для виконання своїх функцій, враховуючи сьогоднішніх нових гравців", – сказав чиновник на умовах анонімності.

Ідея створення С5 виникла в довшій, неопублікованій версії Стратегії національної безпеки, яку Білий дім опублікував минулого тижня.

Білий дім категорично заперечив існування документа, а речниця Білого дому Анна Келлі додала, що не існує жодної альтернативної, приватної чи секретної версії 33-сторінкового офіційного плану.

Торрі Тауссіг, яка обіймала посаду директора з європейських справ у Раді національної безпеки за часів адміністрації президента США Джо Байдена зазначила, що Європа не фігурує в можливому об'єднанні C5.

Майкл Соболік, який був помічником сенатора Теда Круза – республіканця від Техасу за часів першої адміністрації Трампа, також розглядав C5 як альтернативу політики самого Трампа щодо Китаю під час його першого терміну.

Що відомо про G7

G7, або дослівно "Група Семи" – це міжнародний клуб урядів семи високорозвинених країн світу (США, Японія, Німеччина, Британія, Франція, Італія, Канада).

Лідери цих країн регулярно зустрічаються для обговорення спільних економічних проблем і намагаються узгоджувати свою економічну політику. Крім них у зустрічах бере участь Європейський Союз, проте без права голосувати за проведення щорічних зборів.

Щороку група проводить зустріч глав урядів, численні допоміжні зустрічі та політичні дослідження. Міністри країн G7 зустрічаються протягом року. Зокрема, міністри фінансів G7 проводять зустрічі чотири рази на рік.