У Трампа обсуждают объединение пяти стран с участием России, как альтернативу G7, - Politico

Чиновник, работавший в Белом доме во времена первой администрации Трампа, отметил, что идея создания объединения Core 5, или C5 с участием США, Китая, Индии, Японии и России не считается уже слишком шокирующей.

"Ничего относительно C5, или C7 официально не обсуждалось, но точно были разговоры о том, что существующие органы, такие как G7 или Совет Безопасности ООН, не подходят для выполнения своих функций, учитывая сегодняшних новых игроков", - сказал чиновник на условиях анонимности.

Идея создания С5 возникла в более длинной, неопубликованной версии Стратегии национальной безопасности, которую Белый дом опубликовал на прошлой неделе.

Белый дом категорически отрицает существование документа, а пресс-секретарь Белого дома Анна Келли добавила, что не существует никакой альтернативной, частной или секретной версии 33-страничного официального плана.

Торри Тауссиг, которая занимала должность директора по европейским делам в Совете национальной безопасности во времена администрации президента США Джо Байдена отметила, что Европа не фигурирует в возможном объединении C5.

Майкл Соболик, который был помощником сенатора Теда Круза - республиканца от Техаса во времена первой администрации Трампа, также рассматривал C5 как альтернативу политики самого Трампа в отношении Китая во время его первого срока.

Что известно о G7

G7, или дословно "Группа Семи" - это международный клуб правительств семи высокоразвитых стран мира (США, Япония, Германия, Великобритания, Франция, Италия, Канада).

Лидеры этих стран регулярно встречаются для обсуждения общих экономических проблем и пытаются согласовывать свою экономическую политику. Кроме них во встречах участвует Европейский Союз, однако без права голосовать за проведение ежегодных собраний.

Ежегодно группа проводит встречу глав правительств, многочисленные вспомогательные встречи и политические исследования. Министры стран G7 встречаются в течение года. В частности, министры финансов G7 проводят встречи четыре раза в год.