У Трампа новий план щодо Ірану, але один пост у TruthSocial може його зірвати, - ЗМІ

Суть нової стратегії

Попередні спроби Трампа завершити конфлікт - обмежені бомбардування та жорсткі погрози Тегерану - не дали результату.

Щоразу, коли президент анонсував можливий прорив, іранські прихильники жорсткої лінії змінювали умови й відмовлялися від угоди.

Тому за данними видання Білий дім тепер робить ставку на час. Трамп применшує значення і дипломатії, і військових дій, натомість покладаючись на економічний тиск - збереження санкцій та морську блокаду іранських портів.

Розрахунок у тому, що це завдасть Тегерану економічної шкоди й змусить сісти за стіл переговорів.

Чому Трампа переконали тиснути санкціями

За словами двох високопосадовців адміністрації, в останні тижні помічники показали Трампу, наскільки відчутно наявні санкції вже б'ють по економіці Ірану.

Аргументи президенту викладали на зустрічах в Овальному кабінеті, а одного разу - під час дзвінка міністра фінансів Скотта Бессента, коли Трамп завершував раунд гольфу.

Сам президент публічно підтримав цю думку, заявивши журналістам, що "Іран розорився, повністю розорився".

Бессент, за даними видання, переконував, що Ормузька протока втратить актуальність протягом двох років, оскільки до 70% енергоресурсів зрештою підуть підземними трубопроводами.

Один допис може зірвати весь план

Водночас нова стратегія вимагає від Трампа терпіння, яким він, за визнанням його ж радників, не вирізняється. Співрозмовники видання визнають: один допис у Truth Social, опублікований у гніві, може призвести до ескалації, яка зірве весь задум.

За словами радників, план також ризикує не спрацювати швидко - Іран уже не раз дивував Вашингтон економічною стійкістю, а режим готовий терпіти труднощі заради збереження влади.

Ще одним чинником, що вплинув на рішення Трампа, стало виснаження запасів деяких американських боєприпасів, особливо систем протиракетної оборони. За даними The Atlantic, окремі ракетні запаси становлять лише 20% від того, що хотів би мати Пентагон.

Видання зазначає, що їх може бракувати для захисту інтересів США в Азії, а запаси деяких складних ракет-перехоплювачів настільки виснажені, що США не можуть надати чи продати цю зброю Україні.