У Трампа новый план по Ирану, но один пост в TruthSocial может его сорвать, - СМИ

Суть новой стратегии

Предыдущие попытки Трампа завершить конфликт – ограниченные бомбардировки и жесткие угрозы Тегерану – не дали результата.

Каждый раз, когда президент анонсировал возможный прорыв, иранские сторонники жесткой линии меняли условия и отказывались от соглашения.

Поэтому по данным издания Белый дом теперь делает ставку на время. Трамп преуменьшает значение и дипломатии, и военных действий, а полагаясь на экономическое давление - сохранение санкций и морскую блокаду иранских портов.

Расчет состоит в том, что это нанесет Тегерану экономический ущерб и заставит сесть за стол переговоров.

Почему Трампа убедили давить санкциями

По словам двух высокопоставленных чиновников администрации, в последние недели помощники показали Трампу, насколько ощутимо имеющиеся санкции уже бьют по экономике Ирана.

Аргументы президенту преподавали на встречах в Овальном кабинете, а однажды – во время звонка министра финансов Скотта Бессента, когда Трамп завершал раунд гольфа.

Сам президент публично поддержал это мнение, заявив журналистам, что "Иран разорился, полностью разорился".

Бессент, по данным издания, убеждал, что Ормузский пролив потеряет актуальность в течение двух лет, поскольку до 70% энергоресурсов в конце концов пойдут по подземным трубопроводам.

Одно сообщение может сорвать весь план

В то же время, новая стратегия требует от Трампа терпения, которым он, по признанию его же советников, не отличается. Собеседники издания признают: одно сообщение в Truth Social, опубликованное в гневе, может привести к эскалации, которая сорвет весь замысел.

По словам советников, план также рискует не сработать быстро – Иран уже не раз удивлял Вашингтон экономической устойчивостью, а режим готов испытывать трудности ради сохранения власти.

Еще одним фактором, повлиявшим на решение Трампа, стало истощение запасов некоторых американских боеприпасов, особенно систем противоракетной обороны. По данным The Atlantic, отдельные ракетные запасы составляют всего 20% от того, что хотел бы иметь Пентагон.

Издание отмечает, что их может не хватать для защиты интересов США в Азии, а запасы некоторых сложных ракет-перехватчиков настолько истощены, что США не могут предоставить или продать это оружие Украине.