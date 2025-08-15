У Трампа непублічно обговорюють можливість "пряників" для Путіна, - ЗМІ

В оточенні президента США Дональда Трампа непублічно обговорюють можливість надати свого роду "пряники" для російського диктатора Володимира Путіна. Таким чином його хочуть "винагородити" за готовність до укладення мирної угоди в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на CNN.
Президент Трамп публічно заявляв, що основна увага під час зустрічі з Путіним буде приділена врегулюванню війни в Україні. Але непублічно чиновники з оточення Трампа кажуть, що Путіну, мовляв, потрібно підкинути "пряників", щоб змусити його зрушити з мертвої точки до миру в Україні.
В якості переваг розглядаються нові ділові угоди з Росією. Ще одним варіантом може бути укладення нового договору про стратегічні озброєння між двома країнами. Перед самітом російські та американські чиновники спілкувалися щодо цих двох питань.
Один з чиновників США підтвердив, що є готовність обговорювати договір про стратегічні озброєння. Але навряд чи деталі такої угоди будуть обговорюватися на такому високому рівні, як Трамп та Путін.
Ще одна перепона в очах Білого дому - позиція Європи. Чиновники Трампа скаржаться, що Європа "не розуміє" необхідності залучити Росію до столу переговорів.
"Європейці роками не думали про моркву", - сказав один з посадовців, маючи на увазі можливість "пряників" для Кремля за готовність припинити війну в Україні.
Інший чиновник сказав, що небажання Європи вести будь-які розмови з Росією, де мова йде про будь-що, що можна сприйняти, як винагороду для російського режиму за його вторгнення в Україну - це, мовляв, "по-дитячому та непрактично".
Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп і російський диктатор зустрілися в місті Анкоридж (штат Аляска). Там вони проведуть перемовини, центральною темою яких є війна в Україні. Детальніше про це - в матеріалі РБК-Україна.
Більше про те, що передувало саміту США та Росії на Алясці та чого очікувати далі - читайте в окремому аналітичному тексті від РБК-Україна.
Також ми писали, де знаходиться місто Анкоридж та чим цікаве місце зустрічі лідерів США та РФ.