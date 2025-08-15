У Трампа непублично обсуждают возможность "пряников" для Путина, - СМИ

В окружении президента США Дональда Трампа непублично обсуждают возможность предоставить своего рода "пряники" для российского диктатора Владимира Путина. Таким образом его хотят "вознаградить" за готовность к заключению мирного соглашения в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Президент Трамп публично заявлял, что основное внимание во время встречи с Путиным будет уделено урегулированию войны в Украине. Но непублично чиновники из окружения Трампа говорят, что Путину, мол, нужно подкинуть "пряников", чтобы заставить его сдвинуться с мертвой точки к миру в Украине.
В качестве преимуществ рассматриваются новые деловые соглашения с Россией. Еще одним вариантом может быть заключение нового договора о стратегических вооружениях между двумя странами. Перед саммитом российские и американские чиновники общались по этим двум вопросам.
Один из чиновников США подтвердил, что есть готовность обсуждать договор о стратегических вооружениях. Но вряд ли детали такого соглашения будут обсуждаться на таком высоком уровне, как Трамп и Путин.
Еще одна преграда в глазах Белого дома - позиция Европы. Чиновники Трампа жалуются, что Европа "не понимает" необходимости привлечь Россию к столу переговоров.
"Европейцы годами не думали о морковке", - сказал один из чиновников, имея в виду возможность "пряников" для Кремля за готовность прекратить войну в Украине.
Другой чиновник сказал, что нежелание Европы вести любые разговоры с Россией, где речь идет о чем-либо, что можно воспринять, как вознаграждение для российского режима за его вторжение в Украину - это, мол, "по-детски и непрактично".
Напомним, что президент США Дональд Трамп и российский диктатор встретились в городе Анкоридж (штат Аляска). Там они проведут переговоры, центральной темой которых является война в Украине. Подробнее об этом - в материале РБК-Украина.
Больше о том, что предшествовало саммиту США и России на Аляске и чего ожидать дальше - читайте в отдельном аналитическом тексте от РБК-Украина.
Также мы писали, где находится город Анкоридж и чем интересно место встречи лидеров США и РФ.