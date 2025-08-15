У Трампа непублично обсуждают возможность "пряников" для Путина, - СМИ

Президент Трамп публично заявлял, что основное внимание во время встречи с Путиным будет уделено урегулированию войны в Украине. Но непублично чиновники из окружения Трампа говорят, что Путину, мол, нужно подкинуть "пряников", чтобы заставить его сдвинуться с мертвой точки к миру в Украине.

В качестве преимуществ рассматриваются новые деловые соглашения с Россией. Еще одним вариантом может быть заключение нового договора о стратегических вооружениях между двумя странами. Перед саммитом российские и американские чиновники общались по этим двум вопросам.

Один из чиновников США подтвердил, что есть готовность обсуждать договор о стратегических вооружениях. Но вряд ли детали такого соглашения будут обсуждаться на таком высоком уровне, как Трамп и Путин.

Еще одна преграда в глазах Белого дома - позиция Европы. Чиновники Трампа жалуются, что Европа "не понимает" необходимости привлечь Россию к столу переговоров.

"Европейцы годами не думали о морковке", - сказал один из чиновников, имея в виду возможность "пряников" для Кремля за готовность прекратить войну в Украине.

Другой чиновник сказал, что нежелание Европы вести любые разговоры с Россией, где речь идет о чем-либо, что можно воспринять, как вознаграждение для российского режима за его вторжение в Украину - это, мол, "по-детски и непрактично".