ua en ru
Пт, 15 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Доброполье Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

У Трампа непублично обсуждают возможность "пряников" для Путина, - СМИ

США, Пятница 15 августа 2025 22:34
UA EN RU
У Трампа непублично обсуждают возможность "пряников" для Путина, - СМИ Фото: президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Антон Корж

В окружении президента США Дональда Трампа непублично обсуждают возможность предоставить своего рода "пряники" для российского диктатора Владимира Путина. Таким образом его хотят "вознаградить" за готовность к заключению мирного соглашения в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Президент Трамп публично заявлял, что основное внимание во время встречи с Путиным будет уделено урегулированию войны в Украине. Но непублично чиновники из окружения Трампа говорят, что Путину, мол, нужно подкинуть "пряников", чтобы заставить его сдвинуться с мертвой точки к миру в Украине.

В качестве преимуществ рассматриваются новые деловые соглашения с Россией. Еще одним вариантом может быть заключение нового договора о стратегических вооружениях между двумя странами. Перед саммитом российские и американские чиновники общались по этим двум вопросам.

Один из чиновников США подтвердил, что есть готовность обсуждать договор о стратегических вооружениях. Но вряд ли детали такого соглашения будут обсуждаться на таком высоком уровне, как Трамп и Путин.

Еще одна преграда в глазах Белого дома - позиция Европы. Чиновники Трампа жалуются, что Европа "не понимает" необходимости привлечь Россию к столу переговоров.

"Европейцы годами не думали о морковке", - сказал один из чиновников, имея в виду возможность "пряников" для Кремля за готовность прекратить войну в Украине.

Другой чиновник сказал, что нежелание Европы вести любые разговоры с Россией, где речь идет о чем-либо, что можно воспринять, как вознаграждение для российского режима за его вторжение в Украину - это, мол, "по-детски и непрактично".

Саммит на Аляске: что известно

Напомним, что президент США Дональд Трамп и российский диктатор встретились в городе Анкоридж (штат Аляска). Там они проведут переговоры, центральной темой которых является война в Украине. Подробнее об этом - в материале РБК-Украина.

Больше о том, что предшествовало саммиту США и России на Аляске и чего ожидать дальше - читайте в отдельном аналитическом тексте от РБК-Украина.

Также мы писали, где находится город Анкоридж и чем интересно место встречи лидеров США и РФ.

Читайте РБК-Украина в Google News
Встреча Трампа и Путина
Новости
Трамп и Путин встретились на Аляске
Трамп и Путин встретились на Аляске
Аналитика
Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия