У Трампа назвали ціну на нафту, яка змусила б РФ піти на переговори

Цінова стеля на російську нафту

США під керівництвом президента Джо Байдена та інших союзників встановили верхню межу ціни на російську нафту на рівні 60 доларів за барель.

Цінова стеля забороняє західним компаніям надавати такі послуги, як транспортування, страхування та фінансування нафти, що продається понад встановлений ліміт. Раніше в Мінфіні США повідомляли, що цінова стеля на російську нафту працює, бо це скоротило доходи Кремля.

Додамо, що Україна пропонує встановити граничну ціну на російську нафту у розмірі 30 доларів за барель. Наслідком цього, на думку керівника Офісу президента України Андрія Єрмака, буде обвал спроможностей Росії фінансувати війну.

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