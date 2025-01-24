У Трампа назвали цену на нефть, которая заставила бы РФ пойти на переговоры

Ценовой потолок на российскую нефть

США под руководством президента Джо Байдена и других союзников установили верхний предел цены на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель.

Ценовой потолок запрещает западным компаниям предоставлять такие услуги, как транспортировка, страхование и финансирование нефти, продаваемой сверх установленного лимита. Ранее в Минфине США сообщали, что ценовой потолок на российскую нефть работает, потому что это сократило доходы Кремля.

Добавим, что Украина предлагает установить предельную цену на российскую нефть в размере 30 долларов за баррель. Следствием этого, по мнению руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака, будет обвал возможностей России финансировать войну.

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