Цінова стеля на російську нафту працює, це скоротило доходи Кремля, - Мінфін США

Ціновий ліміт на російську нафту, введений США та їхніми союзниками, продовжує працювати. Це знизило доходи Кремля.

Про це заявив виконувач обов'язків помічника міністра фінансів США Ерік Ван Ностранд, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

"Із середини липня флагманська російська нафта сорту Urals котирується вище за 60 доларів за барель, а вартість деяких нафтопродуктів перевищила ліміт, встановлений США, країнами "Великої сімки" і Європейським союзом", - йдеться у матеріалі.

Ерік Ван Ностранд сказав, що США раді бачити, що Росія забезпечує хороше постачання ринку, і вони не хочуть порушувати світовий нафтовий ринок таким чином, щоб це могло призвести до нестабільності.

"Через дев'ять місяців після введення обмеження працює", - сказав він.

Також чиновник додав, що ця політика призвела до скорочення доходів Росії, і будь-які порушення розслідуватимуться правоохоронними органами США та їхніх союзників.

Як ще США оцінюють ефективність цих санкцій

Ван Ностранд також заявив, що США оцінюють ефективність своєї політики за тим, чи дає вона змогу покупцям по всьому світу домовлятися про більші знижки на російські поставки.

"Ми не вимірюємо успіх проекту тільки тим, скільки молекул нафти проходить конкретно під кришкою. Ми розглядаємо це як ринковий механізм зміни стимулів нафтового ринку", - сказав представник Мінфіну.

Цінова стеля

Нагадаємо, що з 5 грудня 2022 року діє ембарго Європейського Союзу на імпорт морської нафти з території Росії. Крім того, країни G7 та Австралія запровадили цінову стелю на рівні 60 доларів за барель для російської нафти.

Цінова стеля забороняє західним компаніям надавати такі послуги, як транспортування, страхування та фінансування нафти, що продається понад встановлений ліміт.

Адміністрація президента США Джо Байдена готова розширити контакти із західними торговими будинками, страховиками та власниками танкерів і нагадати про необхідність дотримуватися цінової стелі на російську нафту.