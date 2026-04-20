У Трампа назвали "смішною" критику щодо послаблення санкцій проти РФ

За його словами, це технічне рішення, пов’язане з регулюванням постачань нафти та стабілізацією ринку після коливань цін. Також рішення не змінюють жорсткої позиції США щодо війни РФ проти України

"Ну, послухайте, міністр Бессент чітко заявив, що те, чому дозволено переміщуватися, насправді вже у воді. Те, чому не дозволено переміщуватися, зараз виходить з іранських нафтопереробних заводів. Те саме стосується і російської нафти", - сказав Вальц.

Він також відкинув твердження про те, що такі кроки можуть виглядати як підтримка Росії.

"Це нафта, яка мала йти на ринок. А тепер замість того, щоб просто йти до Китаю, вона може потрапити до деяких наших інших союзників і партнерів, по-перше", – зазначив він.

"Але, по-друге, що втратила Росія? Росія втратила одного зі своїх військових партнерів, найбільшого постачальника безпілотників - Іран, чий військово-промисловий комплекс був повністю спустошений", - додав посол США в ООН.