У Трампа назвали "нереалістичним" повернення Криму під контроль України

Україна відмовляється від територіальних поступок

Нагадаємо, що ще в жовтні видання Financial Times написало, що глава МЗС Андрій Сибіга під час свого візиту до Нью-Йорка нібито обговорював з іноземними колегами можливість компромісу для завершення війни з Росією.

Однак у МЗС спростували вкид FT.

Зауважимо, що ще у вересні Трамп зустрівся із Зеленським, який представив йому свій план перемоги. За підсумками переговорів Трамп підкреслив, що "прагне справедливої угоди для всіх сторін".

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