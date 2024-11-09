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У Трампа назвали "нереалистичным" возвращение Крыма под контроль Украины

Фото: кандидат в президенты США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Возвращение Крыма под контроль Украины является якобы "нереалистичным". Поэтому Киев "должен сосредоточиться на мире", а не на территориях.

Об этом заявил советник новоизбранного президента США Брайан Ланза, сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC News.

 

Украина отказывается от территориальных уступок

Напомним, что еще в октябре издание Financial Times написало, что глава МИД Андрей Сибига во время своего визита в Нью-Йорк якобы обсуждал с иностранными коллегами возможность компромисса для завершения войны с Россией.

Однако в МИД опровергли вброс FT.

Заметим, что еще в сентябре Трамп встретился с Зеленским, представившим ему свой план победы. По итогам переговоров Трамп подчеркнул, что "стремится к справедливому соглашению для всех сторон".

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