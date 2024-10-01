Територіальні поступки не обговорювали. У МЗС спростували вкид FT про Сибігу

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час своєї участі у Генасамблеї ООН не обговорював територіальних поступок для завершення війни. Інформація у статті Financial Times є фейковою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар спікера Міністерства закордонних справ України Георгія Тихого та Financial Times .

Стаття FT

Сьогодні видання Financial Times написало, що Сибіга під час свого візиту до Нью-Йорка обговорював з іноземними колегами можливість компромісу для завершення війни з Росією.

Журналісти стверджували, що при обговоренні такого питання Сибіга був "прагматичнішим", ніж його попередник Дмитро Кулеба.

Реакція МЗС

Речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий уже відреагував на такі чутки, які поширюють західні журналісти.

"Я був присутній на кожній зустрічі міністра закордонних справ Сибіги в Нью-Йорку, і на жодній з них не було пропозицій, обговорень або навіть натяків на жодні територіальні компроміси", - підкреслив Тихий.

Він зазначив, що позиція міністра закордонних справ є непохитною - не може бути жодних компромісів у контексті суверенітету та територіальної цілісності України.

При цьому формула миру є єдиним реалістичним шляхом до справедливого та тривалого миру. А принцип "нічого про Україну без України" має дотримуватися.

"Інформація джерела Financial Times про обговорення міністром компромісів просто неправдива, і нам цікаво, хто взагалі зацікавлений у поширенні таких неправдивих наративів", - додав Тихий.