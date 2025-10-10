У Трампа хочуть заборонити китайським авіакомпаніям літати над Росією, - Reuters

За даними агентства, американські авіакомпанії незадоволені поточною ситуацією. Їм було заборонено пролітати над Росією у 2022 році, тоді як китайські перевізники продовжують використовувати цей маршрут.

Згідно із проектом документа, підготовленого Мінтрансом США, цей "дисбаланс став суттєвим чинником конкуренції".

У Міністерстві транспорту також заявили, що пропонують заборонити прольоти над територією Китаю, "щоб вирівняти конкурентну нерівність між американськими та китайськими авіаперевізниками", заявивши, що поточна ситуація "несправедлива і призвела до суттєвих негативних конкурентних наслідків для американських авіаперевізників".

Джерела Reuters зазначають, що Міністерство транспорту дає китайським перевізникам два дні на те, щоб відреагувати на запропонований указ, і заявило, що остаточна заборона може набути чинності вже у листопаді.

Деякі американські авіакомпанії раніше повідомили адміністрацію Трампа, що прямі рейси зі Східного узбережжя США до Китаю економічно недоцільні через додаткові витрати, пов'язані з неможливістю прольотів над Росією.

У деяких випадках перевізникам навіть доводиться залишати частину місць вільними та скорочувати масу вантажу через збільшення дальності польоту.