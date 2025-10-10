RU

У Трампа хотят запретить китайским авиакомпаниям летать над Россией, - Reuters

Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Министерство транспорта США намерено запретить китайским авиакомпаниям использовать воздушное пространство России при выполнении рейсов или из Соединенных Штатов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По данным агентства, американские авиакомпании недовольны текущей ситуацией. Им было запрещено пролетать над Россией в 2022 году, тогда как китайские перевозчики продолжают использовать этот маршрут.

Согласно проекту документа, подготовленного Минтрансом США, этот "дисбаланс стал существенным фактором конкуренции".

В Министерстве транспорта также заявили, что предлагают запретить пролеты над территорией Китая, "чтобы выровнять конкурентное неравенство между американскими и китайскими авиаперевозчиками", заявив, что текущая ситуация "несправедлива и привела к существенным негативным конкурентным последствиям для американских авиаперевозчиков".

Источники Reuters отмечают, что Министерство транспорта дает китайским перевозчикам два дня на то, чтобы отреагировать на предложенный указ, и заявило, что окончательный запрет может вступить в силу уже в ноябре.

Некоторые американские авиакомпании ранее сообщили администрации Трампа, что прямые рейсы с Восточного побережья США в Китай экономически нецелесообразны из-за дополнительных расходов, связанных с невозможностью пролетов над Россией.

В некоторых случаях перевозчикам даже приходится оставлять часть мест свободными и сокращать массу груза из-за увеличения дальности полета.

 

Напомним, ранее Администрация президента Дональда Трампа объявила о намерении отменить выплаты за задержки рейсов.

Предварительно планировалось, что авиакомпании будут обязаны выплачивать пассажирам не менее 200 долларов за задержки внутренних рейсов продолжительностью три часа и более. Более того, штрафы должны были увеличиваться до 375-525 долларов за задержки продолжительностью от шести до девяти часов и до 750-775 долларов за задержки девять часов и более.

