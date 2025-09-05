ua en ru
Авіаперевізники радіють: Трамп скасував правила Байдена про виплати за затримки

США, П'ятниця 05 вересня 2025 04:11
Авіаперевізники радіють: Трамп скасував правила Байдена про виплати за затримки Фото: Президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Адміністрація президента Дональда Трампа оголосила про намір скасувати виплати за затримки рейсів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Вloomberg.

Міністерство транспорту США 4 вересня повідомило в Інтернеті, що відкликає попереднє повідомлення про запропоновані правила, яке у грудні 2024 року подала адміністрація колишнього президента Джо Байдена.

Тоді планувалося, що авіакомпанії будуть зобов’язані виплачувати пасажирам щонайменше 200 доларів за затримки внутрішніх рейсів тривалістю три години і більше. Більше того, штрафи мали збільшуватися до 375-525 доларів за затримки тривалістю від шести до дев’яти годин та до 750-775 доларів за затримки дев’ять годин і більше.

У заяві Міністерства транспорту зазначено, що рішення про скасування правил Байдена "відповідає пріоритетам Департаменту та адміністрації Трампа".

Група Airlines for America, яка лобіює інтереси великих авіакомпаній у Вашингтоні, вже високо оцінила цей крок.

"Ми заохочуємо Міністерство транспорту переглядати непотрібні та обтяжливі правила, які перевищують його повноваження та не вирішують питання, важливі для наших клієнтів", - йдеться у заяві організації.

Правила адміністрації Байдена, які вимагали компенсації від авіакомпаній, раніше рекламували як значний крок уперед для захисту пасажирів, які страждали від затримок через збої у комп’ютерних системах авіакомпаній.

Представник Міністерства транспорту адміністрації Трампа зазначив, що відомство й надалі виконуватиме всі вимоги щодо захисту прав споживачів, встановлені Конгресом.

"Однак деякі правила, запропоновані або прийняті попередньою адміністрацією, виходили за рамки того, що вимагає Конгрес згідно із законом, і ми маємо намір переглянути ці позазаконні вимоги"», – підкреслив він.

Нагадаємо, Італія заявила про бажання приховувати маршрути польотів своїх чиновників після того, як Росія глушила сигнал літака, на якому летіла голова ЄК Урсула фон дер Ляєн.

І хоча Кремль сказав, що не має жодного стосунку до збою GPS на літаку фон дер Ляєн, однак глава МВС Болгарії Даніель Мітов вважає, що запереченням Росії про причетність до втручання в навігацію літака з Урсулою фон дер Ляєн не варто вірити.

