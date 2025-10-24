У Трампа хочуть відкрити прибережні води США для росту видобутку нафти, - Bloomberg

Адміністрація президента США Дональда Трампа готує пропозицію відкрити майже всі прибережні води США для нового морського буріння з метою видобутку нафти, незважаючи на опір губернаторів штатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

За даними агентства, проект плану включає води поблизу південно-східної частини США, які президент Трамп намагався закрити під час передвиборчої кампанії.

Екологи розкритикували цей план, заявивши, що він поставить під загрозу занадто багато прибережних громад та морських середовищ існування, а деякі штати вже висловили свою незацікавленість, або відверте несхвалення нових морських нафтових орендних угод.

Хоча остаточний графік продажу, ймовірно, буде скорочено, початковий проект сигналізує про потенційно масштабне розширення території США, призначеної для оренди нафти та газу, включаючи акваторії поблизу коралових рифів та арктичних вод, яким, за словами екологів, загрожує буріння.

Де збільшать видобуток нафти

Проект, розроблений Бюро з управління океанічною енергією Міністерства внутрішніх справ, визначає основу для можливих аукціонів прав на буріння нафти та газу у водах уздовж східного та західного узбережжя США, навколо Аляски та в Мексиканській затоці.

Заборони на буріння, ймовірно, залишаться в охоронюваних зонах, таких як Північно-Східний каньйон та морський національний пам'ятник підводних гір на південний схід від Кейп-Коду, штат Массачусетс, та морський національний пам'ятник Папаханаумокуакеа біля берегів Гаваїв.

Що кажуть нафтові компанії

Нафтові компанії виявили обмежений інтерес до дослідження нових вод США далеко за межами Мексиканської затоки, де вони можуть зіткнутися з політичною опозицією, а також з геологічним ризиком.

Відносно мало відомо про потенційні запаси нафти та газу вздовж східного узбережжя, більшість існуючих даних пов'язані з геологічними дослідженнями, що існували кілька десятиліть тому, та приблизно чотирма десятками свердловин, пробурених у 1970-х та 1980-х роках.

Позиція штатів

Згідно з документом від 17 вересня, жоден штат Східного узбережжя не повідомив Міністерству внутрішніх справ про своє бажання бути включеним до плану.

Натомість, Флорида зареєстрована як така, що не висловила своєї позиції, а чотири штати – Коннектикут, Джорджія, Вірджинія та Нью-Гемпшир - "не відповіли", як свідчать документи.

Ще вісім штатів чітко висловили свою незгоду: Делавер, Мен, Меріленд, Массачусетс, Нью-Йорк, Північна Кароліна, Род-Айленд та Південна Кароліна. На Західному узбережжі Каліфорнія, Орегон та Вашингтон також виступили проти нової оренди біля своїх берегів.