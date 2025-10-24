У Трампа хотят открыть прибрежные воды США для роста добычи нефти, - Bloomberg

Администрация президента США Дональда Трампа готовит предложение открыть почти все прибрежные воды США для нового морского бурения с целью добычи нефти, несмотря на сопротивление губернаторов штатов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

По данным агентства, проект плана включает воды вблизи юго-восточной части США, которые президент Трамп пытался закрыть во время предвыборной кампании.

Экологи раскритиковали этот план, заявив, что он поставит под угрозу слишком много прибрежных общин и морских сред обитания, а некоторые штаты уже выразили свою незаинтересованность, или откровенное неодобрение новых морских нефтяных арендных соглашений.

Хотя окончательный график продажи, вероятно, будет сокращен, начальный проект сигнализирует о потенциально масштабном расширении территории США, предназначенной для аренды нефти и газа, включая акватории вблизи коралловых рифов и арктических вод, которым, по словам экологов, угрожает бурение.

Где увеличат добычу нефти

Проект, разработанный Бюро по управлению океанической энергией Министерства внутренних дел, определяет основу для возможных аукционов прав на бурение нефти и газа в водах вдоль восточного и западного побережья США, вокруг Аляски и в Мексиканском заливе.

Запреты на бурение, вероятно, останутся в охраняемых зонах, таких как Северо-Восточный каньон и морской национальный памятник подводных гор к юго-востоку от Кейп-Кода, штат Массачусетс, и морской национальный памятник Папаханаумокуакеа у берегов Гавайев.

Что говорят нефтяные компании

Нефтяные компании проявили ограниченный интерес к исследованию новых вод США далеко за пределами Мексиканского залива, где они могут столкнуться с политической оппозицией, а также с геологическим риском.

Относительно мало известно о потенциальных запасах нефти и газа вдоль восточного побережья, большинство существующих данных связаны с геологическими исследованиями, которые существовали несколько десятилетий назад, и примерно четырьмя десятками скважин, пробуренных в 1970-х и 1980-х годах.

Позиция штатов

Согласно документу от 17 сентября, ни один штат Восточного побережья не сообщил Министерству внутренних дел о своем желании быть включенным в план.

Зато Флорида зарегистрирована как не выразившая своей позиции, а четыре штата - Коннектикут, Джорджия, Вирджиния и Нью-Гэмпшир - "не ответили", как свидетельствуют документы.

Еще восемь штатов четко выразили свое несогласие: Делавэр, Мэн, Мэриленд, Массачусетс, Нью-Йорк, Северная Каролина, Род-Айленд и Южная Каролина. На Западном побережье Калифорния, Орегон и Вашингтон также выступили против новой аренды у своих берегов.