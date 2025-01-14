У Трампа хочуть "максимально вигідного" завершення війни для України

На слуханнях у Сенаті кандидат відповів на кілька запитань. Зокрема, сенатор від штату Мен Ангус Кінг запитав, чому Гегсет у вступному слові не зробив жодної згадки про Україну чи Росію.

"Це кодове слово для того, щоб ми збираємося залишити Україну?" - запитав Кінг.

Гегсет відповів, що це не так і що раніше Дональд Трамп ясно дав зрозуміти, що хоче покласти край російсько-українській війні.

"Ми знаємо, хто агресор. Ми знаємо, хто хороший хлопець. Ми хотіли б, щоб це (завершення війни, - ред.) було максимально вигідно для українців. Але ця війна має закінчитися", - додав він.

На питання сенаторки-демократки від штату Невада Джекі Розен, чи підтримає адміністрація Трампа Україну, Гегсет відповів, що "дасть президенту свою найкращу пораду".