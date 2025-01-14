У Трампа хотят "максимально выгодного" завершения войны для Украины

Кандидат на должность главы Пентагона Пит Хегсет заявил, что администрация следующего президента США Дональда Трампа будет добиваться завершения войны в Украине. И она хотела бы сделать это "максимально выгодно" для украинцев.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC News.
На слушаниях в Сенате кандидат ответил на несколько вопросов. В частности, сенатор от штата Мэн Ангус Кинг спросил, почему Хегсет во вступительном слове не сделал ни единого упоминания Украины или России.
"Это кодовое слово для того, чтобы мы собираемся оставить Украину?" - спросил Кинг.
Хегсет ответил, что это не так и что ранее Дональд Трамп ясно дал понять, что хочет положить конец российско-украинской войне.
"Мы знаем, кто агрессор. Мы знаем, кто хороший парень. Мы хотели бы, чтобы это (завершение войны, - ред.) было максимально выгодно для украинцев. Но эта война должна закончиться", - добавил он.
На вопрос сенатора-демократа от штата Невада Джеки Розен, поддержит ли администрация Трампа Украину, Хегсет ответил, что "даст президенту свой лучший совет".
Напомним, ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что администрация Джо Байдена готовит для Трампа как можно сильную позицию по Украине.
В то же время будущий советник Трампа по национальной безопасности Майк Волц считает, что российско-украинская война завершится дипломатическим путем, но для начала нужно добиться прекращения огня.
При этом он также считает нереалистичным вывод российских войск из всех оккупированных территорий Украины.
"Я просто не думаю, что реалистично говорить, что мы собираемся выгнать каждого россиянина с каждого сантиметра украинской земли, даже из Крыма. Президент Трамп признал эту реальность", - подчеркнул Волц.
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