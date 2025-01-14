У Трампа хотят "максимально выгодного" завершения войны для Украины

На слушаниях в Сенате кандидат ответил на несколько вопросов. В частности, сенатор от штата Мэн Ангус Кинг спросил, почему Хегсет во вступительном слове не сделал ни единого упоминания Украины или России.

"Это кодовое слово для того, чтобы мы собираемся оставить Украину?" - спросил Кинг.

Хегсет ответил, что это не так и что ранее Дональд Трамп ясно дал понять, что хочет положить конец российско-украинской войне.

"Мы знаем, кто агрессор. Мы знаем, кто хороший парень. Мы хотели бы, чтобы это (завершение войны, - ред.) было максимально выгодно для украинцев. Но эта война должна закончиться", - добавил он.

На вопрос сенатора-демократа от штата Невада Джеки Розен, поддержит ли администрация Трампа Украину, Хегсет ответил, что "даст президенту свой лучший совет".