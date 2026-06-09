Трампа гучно освистали на очах тисяч людей, але його реакція здивувала (відео)

Що сталося на арені

Інцидент стався на арені Madison Square Garden перед початком третього матчу фінальної серії НБА між "Нью-Йорк Нікс" та "Сан-Антоніо Сперс".

Він став першим чинним президентом США, який відвідав фінал НБА, проте його візит обернувся скандалом.

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За даними видання, коли обличчя Трампа показали на великому екрані під час виконання гімну США, частина глядачів почала голосно свистіти та вигукувати "Зрадник".

Чому нью-йоркці були розлючені

Зазначається, що невдоволення могло бути пов'язане не лише з політичними поглядами мешканців Нью-Йорка, а й із масштабними обмеженнями безпеки через приїзд президента.

Для охорони Трампа навколо арени перекрили рух транспорту та пішоходів, а вболівальникам довелося проходити тривалі перевірки.

Крім того, було скасовано традиційну фан-зону біля стадіону, а місцеві заклади через обмеження втратили значну частину відвідувачів.

Трамп відвідав матч разом зі своєю онукою Кай Трамп, власником "Нікс" Джеймсом Доланом та кількома високопосадовцями адміністрації.

Реакція Трампа

Попри реакцію трибун, президент США не визнав, що його освистали.

"Я думаю, що це були переважно оплески. Це було гучно. І це було дуже захоплено", - заявив Трамп журналістам перед посадкою на літак.

Варто зазначити, що фінальна серія НБА цього року викликала величезний ажіотаж у Нью-Йорку, адже "Нікс" уперше з 1999 року дійшли до вирішальної стадії турніру.